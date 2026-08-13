В Германии из-за жары в этом году уже умерли около 12,5 тысячи человек
Киев • УНН
С начала года в Германии из-за сильной жары умерли около 12 500 человек, что превысило предыдущий рекорд 2018 года. Больше всего пострадали люди старше 75 лет, а власти обсуждают меры защиты.
С начала года в Германии из-за сильной жары умерло около 12 500 человек, подсчитали в Институте Роберта Коха (RKI), передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Издание отмечает, что предыдущий рекорд в Германии был зафиксирован в 2018 году, когда количество смертей, связанных с жарой, оценивалось примерно в 8900 случаев.
Самой тяжелой стала неделя с 22 по 28 июня — тогда, по оценке RKI, от последствий жары умерло около 9600 человек. В этот период во многих регионах Германии температура превышала 40 градусов. Большинство погибших были пожилыми: около 9400 человек были старше 75 лет. Жара чаще всего не становится единственной причиной смерти, но усугубляет уже существующие заболевания сердца, легких и почек.
Добавим
Рекордные показатели усилили споры о том, как Германия должна защищаться от экстремальной жары. Министр окружающей среды Карстен Шнайдер выступил за изменение Конституции, чтобы федеральные власти и земли могли совместно финансировать защитные меры. «Зеленые», в свою очередь, требуют проведения общенационального саммита по борьбе с жарой.
Европейская электроэнергетическая система остается стабильной несмотря на жару и засуху12.08.26, 00:56 • 3628 просмотров