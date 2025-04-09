Микоян МиГ-29

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25400 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда назвал условие передачи дополнительных истребителей МиГ-29 Украине

Президент Польши Дуда заявил, что передаст МиГ-29 Украине только после гарантий безопасности неба над Польшей от НАТО. Страна ожидает размещения самолетов альянса для защиты воздушного пространства.

Война • 14 ноября, 11:10 • 35463 просмотра

Помощь Украине поддерживаем «всеми силами», но есть ограничения: МиГ-29 нужен для патрулирования неба Польши - министр обороны

Министр обороны Польши заявил, что МиГ-29 нужны для патрулирования польского неба. Страна предоставила Украине максимум возможной военной помощи, но должна учитывать собственную безопасность.

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Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Австралия предоставит Украине 14 скоростных и маневренных катеров на сумму 14 млн долларов. Это часть военной помощи, которая в целом превышает 1,3 млрд долларов с начала войны.

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Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER - СМИ

Австралия поставила Украине планирующие авиабомбы JDAM-ER, снятые с вооружения ВВС в 2021 году. Первое применение данных боеприпасов украинскими МиГ-29 было зафиксировано в марте 2023 года.

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Украина договорилась с НАТО о предоставлении Польше полицейской миссии с самолетами в обмен на МиГи для Украины. Однако даже после этого Польша нашла новые причины не передавать самолеты.

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Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Маск - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск. Варшава планирует продолжать финансирование их закупки для Украины.

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Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе. С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.

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