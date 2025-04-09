Микоян МиГ-29

В Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине - Зеленский

Украина договорилась с НАТО о предоставлении Польше полицейской миссии с самолетами в обмен на МиГи для Украины. Однако даже после этого Польша нашла новые причины не передавать самолеты.