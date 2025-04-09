Микоян МиГ-29

Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.
Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.
Министр обороны Польши поддерживает инициативу увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава уже выделяет 4,7% ВВП на оборону и призывает другие страны достичь этой цели в течение 10 лет.
МИД Украины призывает к усиленному присутствию НАТО в польском небе для высвобождения ресурсов. Это может способствовать передаче украинским войскам польских истребителей МиГ-29.
"Схемы" обнародовали список украинских чиновников, согласовавших продажу двух последних бомбардировщиков Ту-95МС в 2011 году. Среди них-Виктор Балога и Инна Емельянова, которые сейчас занимают государственные должности.
9-я бронекавалерийская бригада Польши получила новые танки K2 Black Panther производства Hyundai Rotem. Техника размещена в городе Бранев, в 153 км от Калининграда, в рамках масштабного контракта на более 980 танков.
Президент Польши Дуда заявил, что передаст МиГ-29 Украине только после гарантий безопасности неба над Польшей от НАТО. Страна ожидает размещения самолетов альянса для защиты воздушного пространства.
Министр обороны Польши заявил, что МиГ-29 нужны для патрулирования польского неба. Страна предоставила Украине максимум возможной военной помощи, но должна учитывать собственную безопасность.
Австралия предоставит Украине 14 скоростных и маневренных катеров на сумму 14 млн долларов. Это часть военной помощи, которая в целом превышает 1,3 млрд долларов с начала войны.
Австралия поставила Украине планирующие авиабомбы JDAM-ER, снятые с вооружения ВВС в 2021 году. Первое применение данных боеприпасов украинскими МиГ-29 было зафиксировано в марте 2023 года.
Украина договорилась с НАТО о предоставлении Польше полицейской миссии с самолетами в обмен на МиГи для Украины. Однако даже после этого Польша нашла новые причины не передавать самолеты.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск. Варшава планирует продолжать финансирование их закупки для Украины.
Польская компания WB GROUP подписала контракт на поставку дронов-камикадзе WARMATE 3 для вооруженных сил Южной Кореи. Соглашение является частью офсетной договоренности, связанной с закупкой Польшей южнокорейских оборонных систем.
Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе. С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.