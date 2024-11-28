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Хотим надеяться, что имеем позитивное движение: МИД Украины о передаче Польшей самолетов МиГ-29

Хотим надеяться, что имеем позитивное движение: МИД Украины о передаче Польшей самолетов МиГ-29

Киев  •  УНН

 • 3962 просмотра

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МИД Украины призывает к усиленному присутствию НАТО в польском небе для высвобождения ресурсов. Это может способствовать передаче украинским войскам польских истребителей МиГ-29.

Украина призывает к усиленному присутствию НАТО в польском небе и в целом на восточном фланге альянса, что стимулировало бы высвобождение ресурсов, которые можно передать Украине, в частности польских самолетов МиГ-29. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

"Продолжаются эти консультации, и это, собственно, вопрос, в котором, опять же, мы с польской стороной имеем общий взгляд. Действительно, призываем к усиленному присутствию НАТО в польском небе и в целом на восточном фланге НАТО, что стимулировало бы высвобождение ресурсов, которые можно передать Украине. Не хочу раскрывать больше деталей, чем можно, но просто скажу, что это вопрос передачи Украине истребителей на повестке дня и хотим надеяться, что имеем позитивное в нем движение, но рано говорить о конкретике", - сказал Тихий.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что дальнейшая передача польских истребителей МиГ-29 Украине возможна только при условии, что небо над Польшей будет обезопасено техникой других стран НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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