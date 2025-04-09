Анджей Дуда

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24670 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Польши с 2015 года
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Два месяца после инаугурации Трампа: что изменилось для Украины

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Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.

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"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

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Война • 13 марта, 07:52 • 22680 просмотра

Дуда призывает США переместить ядерные боеголовки на территорию Польши - FT

Президент Польши призвал США разместить ядерное оружие на территории страны. Он считает, что это необходимо для сдерживания агрессии россии и укрепления восточного фланга НАТО.

Война • 13 марта, 07:00 • 20386 просмотра

В Польше подтвердили возобновление поставок американского вооружения Украине

Депутат Сейма Павел Залевский подтвердил возобновление поставок американского оружия из POLLOGHAB в Ясёнке в Украину. Ранее о готовности сообщал глава оборонного ведомства Польши.

Война • 12 марта, 07:56 • 35268 просмотра

В случае заключения ресурсного соглашения Украина станет стратегическим местом для США - Дуда

Президент Польши заявил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной сделает ее стратегическим местом для Америки. США будут защищать свои интересы в Украине, даже без отправки войск.

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Президент Польши заявил, что военный контингент не является обязательным для контроля мирного соглашения. По его словам, мониторинг могут осуществлять силы ООН, на что может согласиться россия.

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Европа не готова к военной угрозе - Дуда

Президент Польши заявил о неготовности Европы к военной угрозе из-за ликвидации военных складов в 90-х годах. По его словам, имеющихся боеприпасов европейской части НАТО хватит лишь на несколько дней боевых действий.

политика • 6 марта, 15:51 • 19290 просмотра

"Было бы хорошо": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с США по военной помощи

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на возобновление переговоров между Украиной и США по военной помощи. Он выразил сожаление по поводу приостановки американской помощи Киеву и призвал к дипломатическому решению конфликта.

Война • 4 марта, 22:39 • 17839 просмотра

Зеленский должен вернуться за стол переговоров с Трампом - Дуда

Президент Польши считает, что только США могут остановить войну в Украине. Анджей Дуда советует Зеленскому адаптироваться к стилю Трампа и искать с ним взаимопонимание.

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Экс-премьера Польши обвиняют в превышении полномочий

Польская прокуратура обвинила Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при организации дистанционных выборов 2020 года. Экс-премьер отверг обвинения и отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.

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Польша выделит Украине 200 млн евро помощи

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"Нет никакого страха": Дуда пообщался с Трампом относительно присутствия войск США в Польше

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