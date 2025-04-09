Анджей Дуда

Дуда после встречи с Келлогом: ожидаю по крайней мере прекращения боевых действий в Украине

Президент Польши Дуда провел встречу со спецпредставителем США Келлогом по ситуации в Украине. Он заявил об активной роли США в прекращении войны и ожидает усиления американского военного присутствия в регионе.