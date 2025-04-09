США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
Новые тарифы США приведут к сокращению ВВП Польши на 0,4%, что составляет более 236 млн евро. Дуда назвал это ударом от союзника.
Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск даст повод для российской пропаганды. Польша будет логистическим хабом восстановления Украины.
Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.
Президент Польши призвал США разместить ядерное оружие на территории страны. Он считает, что это необходимо для сдерживания агрессии россии и укрепления восточного фланга НАТО.
Депутат Сейма Павел Залевский подтвердил возобновление поставок американского оружия из POLLOGHAB в Ясёнке в Украину. Ранее о готовности сообщал глава оборонного ведомства Польши.
Президент Польши заявил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной сделает ее стратегическим местом для Америки. США будут защищать свои интересы в Украине, даже без отправки войск.
Президент Польши заявил, что военный контингент не является обязательным для контроля мирного соглашения. По его словам, мониторинг могут осуществлять силы ООН, на что может согласиться россия.
Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.
Президент Польши заявил о неготовности Европы к военной угрозе из-за ликвидации военных складов в 90-х годах. По его словам, имеющихся боеприпасов европейской части НАТО хватит лишь на несколько дней боевых действий.
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на возобновление переговоров между Украиной и США по военной помощи. Он выразил сожаление по поводу приостановки американской помощи Киеву и призвал к дипломатическому решению конфликта.
Президент Польши считает, что только США могут остановить войну в Украине. Анджей Дуда советует Зеленскому адаптироваться к стилю Трампа и искать с ним взаимопонимание.
Польская прокуратура обвинила Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при организации дистанционных выборов 2020 года. Экс-премьер отверг обвинения и отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.
Польша анонсировала 46-й пакет помощи Украине на сумму более 200 млн евро. Страна уже подготовила треть всех украинских военных в ЕС и планирует продолжать тренировочную миссию.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что без поддержки США Украина не сможет выстоять в войне. Он отметил необходимость достижения справедливого мира и недопущения победы рф.
Анджей Дуда после встречи с Дональдом Трампом заявил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Польше. Трамп похвалил Варшаву за оборонные расходы и планирует посетить страну в ближайшее время.
Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили двустороннее сотрудничество. Сибига поблагодарил за поддержку Украины.
Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.
Президент Украины провел телефонный разговор с чешским коллегой о дальнейших совместных планах и единой позиции Европы. Обсуждались поставки артиллерийских снарядов и новое предложение Чехии по поддержке.
Президенты Украины и Польши провели разговор о текущей ситуации и будущих действиях. Зеленский заявил, что их общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии,
Президент Польши провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о поддержке США. Дуда подчеркнул, что мир в Украине возможен только при американской поддержке.
Премьер-министр Украины провел продуктивный разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Обсудили военную логистику, евроинтеграцию и поддержку 16-го пакета санкций ЕС.
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил о попытках россии поссорить Украину и Польшу. Он отметил важность поддержки США и назвал украинскую армию крупнейшей в Европе.
Президент Польши Дуда провел встречу со спецпредставителем США Келлогом по ситуации в Украине. Он заявил об активной роли США в прекращении войны и ожидает усиления американского военного присутствия в регионе.
Президент Польши Анджей Дуда встретится со спецпредставителем США Китом Келлогом 18 февраля в президентском дворце. Встреча инициирована американской стороной для обсуждения позиции по мирным переговорам.
МИД Украины не согласилось с заявлением президента Польши о возможной угрозе от украинских военных после войны. Ведомство отметило, что ветераны являются фактором безопасности для всей Европы.