Зеленский и Дуда встретились в Киеве

Прибывший в Киев президент Польши Анджей Дуда встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в субботу в офисе польского президента, пишет УНН.

Детали

В офисе польского президента подтвердили, что Дуда находится в Киеве.