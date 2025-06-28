Зеленский и Дуда встретились в Киеве
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в офисе польского президента.
Прибывший в Киев президент Польши Анджей Дуда встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в субботу в офисе польского президента, пишет УНН.
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В офисе польского президента подтвердили, что Дуда находится в Киеве.
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