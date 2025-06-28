Зеленський та Дуда зустрілися у Києві
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в офісі польського президента.
Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Києва, зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у суботу в офісі польського президента, пише УНН.
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В офісі польського президента підтвердили, що Дуда у Києві.
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