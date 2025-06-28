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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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27 червня, 16:06 • 26374 перегляди
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Зеленський та Дуда зустрілися у Києві

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в офісі польського президента.

Зеленський та Дуда зустрілися у Києві

Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Києва, зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у суботу в офісі польського президента, пише УНН.

Деталі

В офісі польського президента підтвердили, що Дуда у Києві.

Президенти Анджей Дуда та Зеленський поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

- повідомили в офісі президента Польщі в X.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
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Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща
Tesla
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