Зеленський та Дуда зустрілися у Києві

Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Києва, зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у суботу в офісі польського президента, пише УНН.

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В офісі польського президента підтвердили, що Дуда у Києві.