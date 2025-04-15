Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який включатиме обмеження проти «тіньового флоту». Про це заявила Кая Каллас, підкресливши важливість посилення тиску на РФ.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.
Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.
Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення підтримки України та тиску на росію. Вона зазначила, що рф має припинити війну, і для цього потрібні спільні зусилля.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
У 2024 році країни Євросоюзу виділили понад 23 мільярди євро на військову допомогу Україні. Це більше, ніж 20 мільярдів євро, виділених минулого року.
Кайя Каллас заявила, що в ЄС досі немає ясності щодо необхідних сил для гарантування безпеки України. Вона наголосила на важливості посилення тиску на росію.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
росія намагається повернути 300 мільярдів доларів заморожених активів, пропонуючи країнам придбати товари в обмін на допомогу. Зеленський заявив, що Європа не збирається їх віддавати.
Єврокомісія затвердила "Білу книгу" з оборони, яка узгоджується з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. План передбачає розблокування фондів для посилення співпраці та зміцнення НАТО.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення оборонної промисловості Європи та диверсифікації закупівель зброї. ЄС має виробляти боєприпаси самостійно та купувати їх у різних союзників.
Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.
На зустрічі міністрів оборони ЄС обговорять, як швидше надати допомогу Україні та посилити власну оборону. Зеленський просив 5 млрд євро на 2 млн снарядів.
У Варшаві міністри оборони країн ЄС обговорять ініціативу Каї Каллас щодо посилення підтримки України. Зокрема, ідеться про виділення 5 млрд євро на артилерійські снаряди.
Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.
Французький телекомунікаційний регулятор Arcom наказав Eutelsat припинити трансляцію STS і Channel 5 через санкції ЄС. Тиск на компанію щодо припинення трансляції інших російських каналів зростає.
Зусилля ЄС надати Україні 5 млрд євро на боєприпаси затримуються Францією та Італією. Вони не хочуть оприлюднювати великі цифри та просять більше деталей щодо плану.
ЄС вивчає додаткові шляхи підтримки України, окрім вже запланованої допомоги на 2025 рік та обіцяних країнами-членами 15 млрд євро. Зеленський закликав виділити 5 млрд євро на снаряди.
Президент України заявив, що ЄС має створити механізми, які б запобігали блокуванню рішень однією країною-учасницею. Це стосується, зокрема, процесу вступу України до Євросоюзу.
Італія, Франція та Словаччина виступають за більш м’який варіант пропозиції Каї Каллас щодо військової допомоги Україні. Вони наполягають на добровільній основі підтримки, що викликає суперечки щодо фінансування.
Голова дипломатії ЄС закликала до швидких дій. Розглядається план виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси для України, як нагальну потребу.
На саміті ЄС очікують почути від Зеленського про його розмову з Трампом. Також обговорять, що ще можна зробити для України та власного захисту.
Низка країн ЄС, включаючи Німеччину та країни Балтії, виступили за фінансування «Радіо Вільна Європа» на тлі зменшення підтримки з боку США. Чехія ініціювала це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
Велика Британія та ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів для збільшення витрат на оборону та посилення тиску на путіна. Переговори включатимуть юридичне та фінансове прикриття для конфіскації.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС обговорював з США можливі ризики у переговорах з росією. Наразі переговорів немає, оскільки росія не бажає сідати за стіл переговорів.
В Євросоюзі існує широка політична підтримка ініціативи щодо нової допомоги для України. Обговорюються деталі і триває робота у цьому напрямку.
В уряді ФРН заявили, що росія поки стримана щодо 30-денного припинення вогню. Питання України буде розглянуто на саміті ЄС найближчими днями.
Міністр закордонних справ Сибіга закликав ЄС зміцнити обороноздатність України та Європи. Він запропонував застосовувати частіші пакети допомоги для різних секторів.
ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю, боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.