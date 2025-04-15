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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21430 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140780 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129743 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193676 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76973 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Кая Каллас

Новини по темi

Кая Каллас: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, включно з заходами проти "тіньового флоту"

Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який включатиме обмеження проти «тіньового флоту». Про це заявила Кая Каллас, підкресливши важливість посилення тиску на РФ.

Політика • 14 квітня, 15:48 • 10045 перегляди

Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.

Війна • 14 квітня, 15:39 • 9940 перегляди

Країни-кандидати в ЄС не повинні брати участь у заходах 9 травня у москві – Каллас

Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.

Політика • 14 квітня, 15:20 • 9908 перегляди

Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.

Війна • 14 квітня, 08:43 • 7982 перегляди

"Уже маємо дві третини": Каллас повідомила про прогрес щодо 2 млн снарядів на 5 млрд євро для України

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення підтримки України та тиску на росію. Вона зазначила, що рф має припинити війну, і для цього потрібні спільні зусилля.

Війна • 14 квітня, 08:30 • 7488 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5516 перегляди

Каллас: країни ЄС цього року збільшили військову допомогу Україні до €23 млрд

У 2024 році країни Євросоюзу виділили понад 23 мільярди євро на військову допомогу Україні. Це більше, ніж 20 мільярдів євро, виділених минулого року.

Війна • 11 квітня, 10:29 • 4461 перегляди

Каллас: у ЄС немає ясності щодо необхідних сил для забезпечення безпеки України

Кайя Каллас заявила, що в ЄС досі немає ясності щодо необхідних сил для гарантування безпеки України. Вона наголосила на важливості посилення тиску на росію.

Політика • 11 квітня, 08:27 • 4620 перегляди

Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288150 перегляди

рф намагається виторгувати у Заходу заморожені активи – Зеленський

росія намагається повернути 300 мільярдів доларів заморожених активів, пропонуючи країнам придбати товари в обмін на допомогу. Зеленський заявив, що Європа не збирається їх віддавати.

Політика • 4 квітня, 18:19 • 11077 перегляди

"Біла книга" щодо оборони ЄС узгоджується з цілями НАТО - Каллас

Єврокомісія затвердила "Білу книгу" з оборони, яка узгоджується з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. План передбачає розблокування фондів для посилення співпраці та зміцнення НАТО.

Новини Світу • 4 квітня, 09:58 • 6751 перегляди

Каллас заявила, що ЄС має зміцнювати власну оборонну промисловість, бо забагато купує в США

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення оборонної промисловості Європи та диверсифікації закупівель зброї. ЄС має виробляти боєприпаси самостійно та купувати їх у різних союзників.

Політика • 3 квітня, 13:12 • 7856 перегляди

Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.

Війна • 3 квітня, 12:50 • 10284 перегляди

"Уже маємо понад 50%": Каллас заявила про просування з допомогою Україні на тлі ініціативи про 2 млн снарядів

На зустрічі міністрів оборони ЄС обговорять, як швидше надати допомогу Україні та посилити власну оборону. Зеленський просив 5 млрд євро на 2 млн снарядів.

Війна • 3 квітня, 10:13 • 10517 перегляди

5 млрд євро на снаряди: міністри ЄС у Варшаві обговорять ініціативу Каллас про посилення підтримки України

У Варшаві міністри оборони країн ЄС обговорять ініціативу Каї Каллас щодо посилення підтримки України. Зокрема, ідеться про виділення 5 млрд євро на артилерійські снаряди.

Війна • 31 березня, 13:48 • 30504 перегляди

У Сирії сформовано новий уряд після повалення режиму Асада

Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.

Політика • 30 березня, 00:17 • 16277 перегляди

Французький регулятор наказав компанії Eutelsat припинити трансляцію двох російських каналів

Французький телекомунікаційний регулятор Arcom наказав Eutelsat припинити трансляцію STS і Channel 5 через санкції ЄС. Тиск на компанію щодо припинення трансляції інших російських каналів зростає.

Новини Світу • 21 березня, 11:50 • 15853 перегляди

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Зусилля ЄС надати Україні 5 млрд євро на боєприпаси затримуються Францією та Італією. Вони не хочуть оприлюднювати великі цифри та просять більше деталей щодо плану.

Війна • 21 березня, 11:00 • 139814 перегляди

ЄС шукає способи збільшити підтримку України на додачу до обіцяних 15 млрд євро - Кошта

ЄС вивчає додаткові шляхи підтримки України, окрім вже запланованої допомоги на 2025 рік та обіцяних країнами-членами 15 млрд євро. Зеленський закликав виділити 5 млрд євро на снаряди.

Політика • 21 березня, 06:19 • 12875 перегляди

Зеленський закликав ЄС унеможливити блокування рішень однією країною-учасницею

Президент України заявив, що ЄС має створити механізми, які б запобігали блокуванню рішень однією країною-учасницею. Це стосується, зокрема, процесу вступу України до Євросоюзу.

Політика • 20 березня, 14:32 • 11560 перегляди

Італія, Франція та Словаччина просять м'якшу версію пропозиції Каллас щодо допомоги Україні - Politico

Італія, Франція та Словаччина виступають за більш м’який варіант пропозиції Каї Каллас щодо військової допомоги Україні. Вони наполягають на добровільній основі підтримки, що викликає суперечки щодо фінансування.

Політика • 20 березня, 12:07 • 15078 перегляди

Каллас: ЄС прямо зараз працює над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України

Голова дипломатії ЄС закликала до швидких дій. Розглядається план виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси для України, як нагальну потребу.

Війна • 20 березня, 10:59 • 16028 перегляди

На саміті ЄС очікують почути від Зеленського "його враження" щодо розмови з Трампом - Каллас

На саміті ЄС очікують почути від Зеленського про його розмову з Трампом. Також обговорять, що ще можна зробити для України та власного захисту.

Політика • 20 березня, 10:27 • 7777 перегляди

Сім країн ЄС підтримують фінансування Радіо Вільна Європа після скорочення допомоги США - Politico

Низка країн ЄС, включаючи Німеччину та країни Балтії, виступили за фінансування «Радіо Вільна Європа» на тлі зменшення підтримки з боку США. Чехія ініціювала це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Політика • 18 березня, 12:45 • 7444 перегляди

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

Велика Британія та ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів для збільшення витрат на оборону та посилення тиску на путіна. Переговори включатимуть юридичне та фінансове прикриття для конфіскації.

Війна • 18 березня, 06:52 • 21185 перегляди

ЄС обговорив з США ризики у перемовинах з рф, але росія не сідає за стіл переговорів - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС обговорював з США можливі ризики у переговорах з росією. Наразі переговорів немає, оскільки росія не бажає сідати за стіл переговорів.

Війна • 17 березня, 14:06 • 18924 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

В Євросоюзі існує широка політична підтримка ініціативи щодо нової допомоги для України. Обговорюються деталі і триває робота у цьому напрямку.

Війна • 17 березня, 13:49 • 193373 перегляди

Берлін не очікує швидкої домовленості про припинення вогню в Україні

В уряді ФРН заявили, що росія поки стримана щодо 30-денного припинення вогню. Питання України буде розглянуто на саміті ЄС найближчими днями.

Війна • 17 березня, 11:33 • 67729 перегляди

Сибіга закликав ЄС до якнайшвидшого зміцнення обороноздатності України та Європи

Міністр закордонних справ Сибіга закликав ЄС зміцнити обороноздатність України та Європи. Він запропонував застосовувати частіші пакети допомоги для різних секторів.

Війна • 17 березня, 09:49 • 70620 перегляди

ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico

ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю, боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.

Війна • 14 березня, 06:32 • 46879 перегляди