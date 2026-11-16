ЄС представить 22-й пакет санкцій проти росії у найближчі дні - Каллас

Кая Каллас

Європейський Союз найближчими днями представить 22-й пакет санкцій проти росії. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає УНН.

Найближчими днями ми представимо 22-й пакет санкцій, а сьогодні міністри рішуче закликали посилити візову політику та заборонити російським спортсменам брати участь у спортивних змаганнях, що проводяться на території Європейського Союзу - сказала Каллас.

Вона заявила, що "якщо росія розраховує на нашу втому, вона буде розчарована".

Наступного тижня лідери ЄС обговорять варіанти фінансування для України на 2027 рік. Очевидно, що бюджети скрізь обмежені. Але підтримка України - це інвестиція в європейську безпеку. Наш спосіб життя, кращі школи, кращі лікарні, доступне житло залежать від безпеки. За оцінками, європейські уряди витрачають близько 0,1–0,2 % свого ВВП на допомогу Україні. І підтримка України - це вигідна інвестиція порівняно з перемогою путіна - додала Каллас.

Доповнення

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС у понеділок, 16 листопада, схвалив нові санкції проти рф.

Журналіст Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк також вказав у X, що ""сповідальні" (закриті переговори - ред.) між Єврокомісією та державами-членами щодо 22-го пакету санкцій проти рф розпочнуться цього тижня. Ідея полягає в тому, що пакет буде схвалено до Різдва, а 23-й пакет має з'явитися приблизно на 5-ту річницю вторгнення до України у лютому 2027 року".

Нагадаємо

16 листопада у Брюсселі відбулося засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, одним із ключових питань якого стала подальша підтримка України на тлі російської агресії. Цього дня ЄС розширив санкційні списки на 145 позицій, схвалив виділення Україні рекордних майже 8 млрд євро та перерахував ще 1,71 млрд євро на оборонні потреби.