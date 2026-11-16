ЕС представит 22-й пакет санкций против россии в ближайшие дни — Каллас

Европейский Союз в ближайшие дни представит 22-й пакет санкций против россии. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает УНН.

В ближайшие дни мы представим 22-й пакет санкций, а сегодня министры решительно призвали усилить визовую политику и запретить российским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Европейского Союза

Она заявила, что "если россия рассчитывает на нашу усталость, она будет разочарована".

На следующей неделе лидеры ЕС обсудят варианты финансирования для Украины на 2027 год. Очевидно, что бюджеты повсюду ограничены. Но поддержка Украины — это инвестиция в европейскую безопасность. Наш образ жизни, лучшие школы, лучшие больницы, доступное жилье зависят от безопасности. По оценкам, европейские правительства тратят около 0,1–0,2 % своего ВВП на помощь Украине. И поддержка Украины — это выгодная инвестиция по сравнению с победой путина