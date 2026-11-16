ЕС представит 22-й пакет санкций против россии в ближайшие дни — Каллас
Киев • УНН
ЕС в ближайшие дни представит 22-й пакет санкций против России. Министры также призвали усилить визовые ограничения и запретить участие российских спортсменов в соревнованиях в ЕС.
Европейский Союз в ближайшие дни представит 22-й пакет санкций против россии. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает УНН.
В ближайшие дни мы представим 22-й пакет санкций, а сегодня министры решительно призвали усилить визовую политику и запретить российским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Европейского Союза
Она заявила, что "если россия рассчитывает на нашу усталость, она будет разочарована".
На следующей неделе лидеры ЕС обсудят варианты финансирования для Украины на 2027 год. Очевидно, что бюджеты повсюду ограничены. Но поддержка Украины — это инвестиция в европейскую безопасность. Наш образ жизни, лучшие школы, лучшие больницы, доступное жилье зависят от безопасности. По оценкам, европейские правительства тратят около 0,1–0,2 % своего ВВП на помощь Украине. И поддержка Украины — это выгодная инвестиция по сравнению с победой путина
Дополнение
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС в понедельник, 16 ноября, одобрил новые санкции против рф.
Журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк также указал в X, что ""совещания" (закрытые переговоры — ред.) между Еврокомиссией и государствами-членами по поводу 22-го пакета санкций против рф начнутся на этой неделе. Идея заключается в том, что пакет будет одобрен до Рождества, а 23-й пакет должен появиться примерно к 5-й годовщине вторжения в Украину в феврале 2027 года".
Напомним
16 ноября в Брюсселе состоялось заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам, одним из ключевых вопросов которого стала дальнейшая поддержка Украины на фоне российской агрессии. В этот день ЕС расширил санкционные списки на 145 позиций, одобрил выделение Украине рекордных почти 8 млрд евро и перечислил еще 1,71 млрд евро на оборонные нужды.