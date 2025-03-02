Популярные
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию
В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео
Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях
Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф
ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников
Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко
В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК
Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека
В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"
Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства
В Краматорске - паводок: уже есть подтопления
За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний
В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали
Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полицияЭксклюзив
Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко
Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА
ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей
Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"
Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину
Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство
СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф
Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году
ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей
ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ
На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА
На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов
Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуреЭксклюзив
На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию
Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.
В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео
В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.
Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях
Защитник Дениса Комарницкого заявляет о безосновательности обвинений со стороны НАБУ и системной кампании давления. Адвокат Татьяна Гончарюк опровергает информацию о розыске ее клиента и указывает на процессуальные нарушения.
Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф
СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.
ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников
ГНС Киева предупреждает о мошенниках, которые представляются налоговыми работниками и требуют деньги от предпринимателей. Злоумышленники используют поддельные документы и звонки для выманивания денег.
Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко
ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Вадима Нестеренко, который находится в международном розыске. Его подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве.
В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?
В Киеве выявлено незаконное игорное заведение, работавшее под видом спортивного покера без лицензии. Во время проверки выявлена нелегальная продажа алкоголя и проведение азартных игр без кассовых аппаратов.
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК
Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека
В Шяуляе правоохранители предотвратили попытку диверсии против груза с военной помощью для Украины. Задержаны трое подозреваемых, включая двух граждан Испании, остальные находятся в международном розыске.
В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно
В Приморском районе Мариуполя партизаны взорвали автомобиль работника фсб, который получил тяжелые ранения. Оккупанты усилили меры безопасности и начали массовые проверки местного населения.
В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.
Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства
В Подольском районе Киева прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте работают правоохранители и эксперты, ведется поиск подозреваемого.
В Краматорске - паводок: уже есть подтопления
В реке Бычок в Краматорске зафиксировано повышение уровня воды, что привело к подтоплению трех придомовых участков. Спасатели ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды, нормализация ожидается в течение 1-2 суток.
За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний
Госэкоинспекция вводит меры для сохранения редких раннецветущих растений в 2025 году. За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен.
В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали
Полиция проводит обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая «Дарницу», «Фармак» и «Артериум». Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно государственных закупок.
Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция
Правоохранители проводят обыски на фармацевтических заводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум". Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства в отношении государственных закупок.
Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко
Чиновник налоговой инспекции Киевской области подозревается в систематическом получении взяток от предпринимателей. За $1000 он предлагал помощь с лицензиями и минимальные штрафы при проверках.
Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА
Российские террористы нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, двое местных жителей получили ранения.
ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей
На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.
Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"
Семен Ханин заявил о нивелировании ВАКС правовой помощи защитников и прав человека. Следственные судьи игнорируют доказательства защиты и считают каждое подозрение обоснованным даже при наличии алиби.
Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину
На станции технического обслуживания в Днепровском районе Киева произошел пожар площадью 300 метров. Огонь уничтожил рабочие помещения и 9 автомобилей, находившихся на ремонте, пострадавших нет.
Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство
На территории заповедника «Еланецкая степь» выявлен незаконный отстрел двух серн европейских. По факту браконьерства открыто уголовное производство, сумма ущерба составляет 544 тысячи гривен.
СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф
СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.
Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году
За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину. Министерство временно прекращает выдачу писем содействия с марта 2025 года из-за массовых нарушений.
ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей
На трассе М-14 возле Посад-Покровского автомобиль Renault Megan сбил велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. 50-летний велосипедист погиб на месте, полиция ищет свидетелей происшествия.
ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ
Европейский Союз сократил санкционный список за хищение госсредств Украины с 18 до 3 человек. Виктор Янукович, который находился под санкциями с 2014 года, больше не входит в этот перечень.
На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА
В Херсонской области произошло ДТП с участием работника областной военной администрации, в результате которого погиб человек. Правоохранители проводят следствие, власти ожидают официальных выводов.
На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов
Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.
Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении
Двое жителей Ахтырки обманным путем получили от вдовы погибшего военнослужащего 592 тысяч гривен. Мужчины придумывали различные жизненные обстоятельства для одалживания средств, которые не планировали возвращать.
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.