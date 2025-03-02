5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105037 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113587 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102430 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102021 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129292 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 119879 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157547 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143023 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179451 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172907 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106401 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102080 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34327 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46310 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 58896 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 113592 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 129297 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299460 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266350 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105040 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118189 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157548 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116242 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 115874 просмотра
Актуальное

Популярные

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 58896 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46310 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34327 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102080 просмотра
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106401 просмотра
Последние новости • Криминал и ЧП
На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

1 марта, 23:03 • 34189 просмотра
В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео

В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео

1 марта, 11:29 • 32070 просмотра
Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях

Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях

28 февраля, 17:36 • 29886 просмотра
Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

28 февраля, 17:03 • 27915 просмотра
ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников

ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников

28 февраля, 16:10 • 47151 просмотра
Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко

Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко

28 февраля, 15:58 • 44837 просмотра
В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?

В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?

28 февраля, 15:49 • 32401 просмотра
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

28 февраля, 15:24 • 25745 просмотра
Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека

Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека

28 февраля, 13:25 • 23615 просмотра
В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

28 февраля, 13:14 • 26050 просмотра
Публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113592 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Публикации
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129297 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Публикации
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
28 февраля, 14:39 • 299460 просмотра

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

Публикации
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
28 февраля, 09:20 • 266350 просмотра

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Публикации
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
28 февраля, 06:23 • 251226 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

28 февраля, 12:44 • 32925 просмотра
Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства

Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства

28 февраля, 12:29 • 34027 просмотра
В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

28 февраля, 12:02 • 23920 просмотра
За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний

За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний

28 февраля, 10:32 • 24202 просмотра
В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали

В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали

28 февраля, 09:52 • 109342 просмотра
Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция

Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция
Эксклюзив

28 февраля, 09:29 • 148957 просмотра
Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко

Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко

28 февраля, 09:23 • 36320 просмотра
Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА

Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА

27 февраля, 20:23 • 26295 просмотра
ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей

ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей

27 февраля, 18:26 • 29950 просмотра
Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

27 февраля, 16:28 • 22664 просмотра
Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

27 февраля, 13:47 • 32771 просмотра
Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство

Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство

27 февраля, 12:15 • 25049 просмотра
СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

27 февраля, 12:05 • 24782 просмотра
Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

27 февраля, 10:41 • 51191 просмотра
ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

26 февраля, 21:32 • 36413 просмотра
ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ

ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ

26 февраля, 20:48 • 32821 просмотра
На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА

На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА

26 февраля, 19:46 • 34969 просмотра
На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

26 февраля, 17:51 • 30740 просмотра
Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении

Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении

26 февраля, 16:47 • 28259 просмотра
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
Эксклюзив

26 февраля, 16:41 • 128458 просмотра
На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.

Общество • 1 марта, 23:03 • 34189 просмотра
В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео

В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео

В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.

Война • 1 марта, 11:29 • 32070 просмотра
Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях

Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях

Защитник Дениса Комарницкого заявляет о безосновательности обвинений со стороны НАБУ и системной кампании давления. Адвокат Татьяна Гончарюк опровергает информацию о розыске ее клиента и указывает на процессуальные нарушения.

политика • 28 февраля, 17:36 • 29886 просмотра
Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.

Война • 28 февраля, 17:03 • 27915 просмотра
ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников

ГНС предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за налоговых работников

ГНС Киева предупреждает о мошенниках, которые представляются налоговыми работниками и требуют деньги от предпринимателей. Злоумышленники используют поддельные документы и звонки для выманивания денег.

Киев • 28 февраля, 16:10 • 47151 просмотра
Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко

Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко

ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Вадима Нестеренко, который находится в международном розыске. Его подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве.

политика • 28 февраля, 15:58 • 44837 просмотра
В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?

В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?

В Киеве выявлено незаконное игорное заведение, работавшее под видом спортивного покера без лицензии. Во время проверки выявлена нелегальная продажа алкоголя и проведение азартных игр без кассовых аппаратов.

Экономика • 28 февраля, 15:49 • 32401 просмотра
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Общество • 28 февраля, 15:24 • 25745 просмотра
Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека

Литва предотвратила поджог военной помощи для Украины: задержаны три человека

В Шяуляе правоохранители предотвратили попытку диверсии против груза с военной помощью для Украины. Задержаны трое подозреваемых, включая двух граждан Испании, остальные находятся в международном розыске.

Криминал и ЧП • 28 февраля, 13:25 • 23615 просмотра
В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

В Приморском районе Мариуполя партизаны взорвали автомобиль работника фсб, который получил тяжелые ранения. Оккупанты усилили меры безопасности и начали массовые проверки местного населения.

Война • 28 февраля, 13:14 • 26050 просмотра
В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.

политика • 28 февраля, 12:44 • 32925 просмотра
Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства

Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства

В Подольском районе Киева прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте работают правоохранители и эксперты, ведется поиск подозреваемого.

Киев • 28 февраля, 12:29 • 34027 просмотра
В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

В реке Бычок в Краматорске зафиксировано повышение уровня воды, что привело к подтоплению трех придомовых участков. Спасатели ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды, нормализация ожидается в течение 1-2 суток.

Общество • 28 февраля, 12:02 • 23920 просмотра
За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний

За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать: за какие цветы и какие суммы наказаний

Госэкоинспекция вводит меры для сохранения редких раннецветущих растений в 2025 году. За незаконный сбор и продажу первоцветов предусмотрены штрафы от 153 до 3655 гривен.

Общество • 28 февраля, 10:32 • 24202 просмотра
В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали

В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали

Полиция проводит обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая «Дарницу», «Фармак» и «Артериум». Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно государственных закупок.

Киев • 28 февраля, 09:52 • 109342 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция

Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция

Правоохранители проводят обыски на фармацевтических заводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум". Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства в отношении государственных закупок.

Здоровье • 28 февраля, 09:29 • 148957 просмотра
Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко

Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко

Чиновник налоговой инспекции Киевской области подозревается в систематическом получении взяток от предпринимателей. За $1000 он предлагал помощь с лицензиями и минимальные штрафы при проверках.

политика • 28 февраля, 09:23 • 36320 просмотра
Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА

Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА

Российские террористы нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, двое местных жителей получили ранения.

Война • 27 февраля, 20:23 • 26295 просмотра
ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей

ДТП с участием правоохранителей: полицейский, который управлял автомобилем, отстранен от исполнения служебных обязанностей

На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.

Киев • 27 февраля, 18:26 • 29950 просмотра
Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

Семен Ханин заявил о нивелировании ВАКС правовой помощи защитников и прав человека. Следственные судьи игнорируют доказательства защиты и считают каждое подозрение обоснованным даже при наличии алиби.

Общество • 27 февраля, 16:28 • 22664 просмотра
Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

На станции технического обслуживания в Днепровском районе Киева произошел пожар площадью 300 метров. Огонь уничтожил рабочие помещения и 9 автомобилей, находившихся на ремонте, пострадавших нет.

Киев • 27 февраля, 13:47 • 32771 просмотра
Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство

Браконьеры убили двух серн в заповеднике на юге: открыто производство

На территории заповедника «Еланецкая степь» выявлен незаконный отстрел двух серн европейских. По факту браконьерства открыто уголовное производство, сумма ущерба составляет 544 тысячи гривен.

Общество • 27 февраля, 12:15 • 25049 просмотра
СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.

Война • 27 февраля, 12:05 • 24782 просмотра
Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину. Министерство временно прекращает выдачу писем содействия с марта 2025 года из-за массовых нарушений.

Общество • 27 февраля, 10:41 • 51191 просмотра
ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

На трассе М-14 возле Посад-Покровского автомобиль Renault Megan сбил велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. 50-летний велосипедист погиб на месте, полиция ищет свидетелей происшествия.

Общество • 26 февраля, 21:32 • 36413 просмотра
ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ

ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ

Европейский Союз сократил санкционный список за хищение госсредств Украины с 18 до 3 человек. Виктор Янукович, который находился под санкциями с 2014 года, больше не входит в этот перечень.

политика • 26 февраля, 20:48 • 32821 просмотра
На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА

На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА

В Херсонской области произошло ДТП с участием работника областной военной администрации, в результате которого погиб человек. Правоохранители проводят следствие, власти ожидают официальных выводов.

Общество • 26 февраля, 19:46 • 34969 просмотра
На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.

Война • 26 февраля, 17:51 • 30740 просмотра
Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении

Выманили более полумиллиона у жены погибшего военнослужащего: двум жителям Сумщины объявлено о подозрении

Двое жителей Ахтырки обманным путем получили от вдовы погибшего военнослужащего 592 тысяч гривен. Мужчины придумывали различные жизненные обстоятельства для одалживания средств, которые не планировали возвращать.

Общество • 26 февраля, 16:47 • 28259 просмотра
Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.

политика • 26 февраля, 16:41 • 128458 просмотра