Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину. Министерство временно прекращает выдачу писем содействия с марта 2025 года из-за массовых нарушений.