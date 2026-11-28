Зеленский подписал закон об участии Украины в руководстве трибунала по преступлению агрессии РФ
Киев • УНН
Украина стала членом Руководящего комитета Специального трибунала по агрессии РФ. Киев будет участвовать в формировании политики и бюджета.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №0399 о присоединении Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии рф. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует УНН.
Детали
Закон предусматривает получение Украиной статуса члена Руководящего комитета с правом участвовать в формировании политики деятельности трибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.
Напомним
25 ноября Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Для справки
Специальный трибунал создают в рамках Совета Европы с мандатом на преследование высших политических и военных руководителей за преступление агрессии против Украины. Это преступление касается решения о применении вооруженной силы против другого государства, что является нарушением Устава ООН, сообщают в СЕ.
Специальный трибунал является частью более широких усилий Совета Европы по поддержке Украины с начала агрессивной войны россии.
Специальный трибунал будет проводить расследование, уголовное преследование и судебное рассмотрение дел в отношении лиц, несущих наивысшую ответственность за преступление агрессии против Украины. Специальный трибунал заполнит критический пробел, возникший вследствие ограничений юрисдикции Международного уголовного суда.
Трибунал сосредоточится на высших политических и военных лидерах, отвечающих за планирование, подготовку, инициирование или совершение преступления агрессии против Украины.
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Российская федерация также привлекается к ответственности другими способами — посредством санкций, политического осуждения и судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека и других международных судах.
Однако привлечение лиц к уголовной ответственности за решение начать агрессивную войну является отдельным и решающим шагом к справедливости и ее дальнейшему предотвращению.
Хотя МУС может преследовать лиц, ответственных за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время войны, в данном случае нет возможности передать дело о ведении войны как таковой в МУС.
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Специальный трибунал будет действовать в институциональной структуре Совета Европы. 25 июня 2025 года в Страсбурге было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной о создании трибунала. Устав Специального трибунала является приложением к соглашению.
После подписания двустороннего соглашения заинтересованные стороны — в частности государства-члены Совета Европы и государства со всего мира, не являющиеся членами организации, а также Европейский союз — могут выразить желание присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала. Это обеспечит финансирование Специального трибунала и надзор за его деятельностью, чтобы он мог выполнять свои уставные функции.
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