С оккупированной территории удалось вернуть еще 23 украинцев — омбудсмен рассказал об их состоянии
Киев • УНН
Украина вернула из оккупации 23 человек, в том числе тяжелобольных и маломобильных. Эвакуированным предоставляют лечение, жилье и социальное сопровождение.
Еще 23 украинца смогли вернуться с временно оккупированной территории, среди них — люди с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Еще 23 украинца вернулись с ВОТ. Среди них — люди с тяжелыми заболеваниями, ограниченной мобильностью, а также те, кто годами оставался в оккупации, поскольку у них не было родственников на подконтрольной территории, жилья или физической возможности самостоятельно преодолеть сложный маршрут. Для многих решение уехать зрело месяцами
Он рассказал, что, в частности, была осуществлена эвакуация из Раденского в Херсонской области, откуда люди не решались выезжать, поскольку у них не было родственников на подконтрольной Украине территории. Ситуацию осложняло состояние здоровья: у женщины — онкологическое заболевание, у мужчины — тяжелая болезнь сердца, а их родственник перенес ампутацию.
Переломным моментом стало попадание дрона, разрушившее их дом. Люди получили контузии. После возвращения их направили в медицинское учреждение, где они смогут пройти необходимые обследования и получить помощь
Еще одна женщина в оккупированном селе фактически оставалась одна с тремя людьми. Женщина ухаживала за мужчиной с деменцией и лежачей пожилой родственницей. В доме не было стабильного электроснабжения, воды, отопления и необходимых лекарств.
Постоянные обстрелы и жизнь в таких условиях привели к паническим атакам. Чтобы просто позвонить сыну, который уже находился на подконтрольной Украине территории, женщине приходилось идти на другой конец села — к знакомой, у которой был генератор и возможность зарядить телефон.
Когда появилась возможность выехать, она попросила помочь также одинокой женщине с соседней улицы. В результате удалось вернуть всех. Сегодня семья снова вместе. Люди часто остаются в оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных просто не справятся после возвращения. Именно поэтому наша работа не завершается организацией маршрута
Он подчеркнул, что для тех, кому негде жить, подбирается временное жильё. Людей, нуждающихся в неотложной помощи, направляют на лечение и реабилитацию. Далее организуются социальное сопровождение, восстановление документов, связь с родственниками и другая необходимая поддержка.
Напомним
Ещё десять украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий и россии. Среди них — девять детей в возрасте от 8 лет и одна совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната.