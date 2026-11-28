Еще 23 украинца смогли вернуться с временно оккупированной территории, среди них — люди с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Еще 23 украинца вернулись с ВОТ. Среди них — люди с тяжелыми заболеваниями, ограниченной мобильностью, а также те, кто годами оставался в оккупации, поскольку у них не было родственников на подконтрольной территории, жилья или физической возможности самостоятельно преодолеть сложный маршрут. Для многих решение уехать зрело месяцами - написал Лубинец.

Он рассказал, что, в частности, была осуществлена эвакуация из Раденского в Херсонской области, откуда люди не решались выезжать, поскольку у них не было родственников на подконтрольной Украине территории. Ситуацию осложняло состояние здоровья: у женщины — онкологическое заболевание, у мужчины — тяжелая болезнь сердца, а их родственник перенес ампутацию.

Переломным моментом стало попадание дрона, разрушившее их дом. Люди получили контузии. После возвращения их направили в медицинское учреждение, где они смогут пройти необходимые обследования и получить помощь - добавил Лубинец.

Еще одна женщина в оккупированном селе фактически оставалась одна с тремя людьми. Женщина ухаживала за мужчиной с деменцией и лежачей пожилой родственницей. В доме не было стабильного электроснабжения, воды, отопления и необходимых лекарств.

Постоянные обстрелы и жизнь в таких условиях привели к паническим атакам. Чтобы просто позвонить сыну, который уже находился на подконтрольной Украине территории, женщине приходилось идти на другой конец села — к знакомой, у которой был генератор и возможность зарядить телефон.

Когда появилась возможность выехать, она попросила помочь также одинокой женщине с соседней улицы. В результате удалось вернуть всех. Сегодня семья снова вместе. Люди часто остаются в оккупации не потому, что не хотят уезжать. Они боятся, что из-за болезни, возраста, отсутствия денег, жилья или родных просто не справятся после возвращения. Именно поэтому наша работа не завершается организацией маршрута — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что для тех, кому негде жить, подбирается временное жильё. Людей, нуждающихся в неотложной помощи, направляют на лечение и реабилитацию. Далее организуются социальное сопровождение, восстановление документов, связь с родственниками и другая необходимая поддержка.

Напомним

Ещё десять украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий и россии. Среди них — девять детей в возрасте от 8 лет и одна совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната.