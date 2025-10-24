Осень становится популярным временем для отдыха в Украине и за границей из-за снижения цен и мягкой погоды. Карпаты, Львовщина и
Закарпатье остаются лидерами внутреннего туризма, а Турция и Египет – среди зарубежных направлений.
ОСПО объединений профсоюзов обнародовал проект правительственного постановления об одноразовой денежной помощи "Теплая зима" в
размере 6500 гривен. Помощь предназначена для детей под опекой, детей с инвалидностью, ВПЛ и одиноких пенсионеров на зимний период
2025/26 года.
Новое исследование канадских специалистов выявило, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а
общий риск смерти — на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.