Одиночество

Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью

Осень становится популярным временем для отдыха в Украине и за границей из-за снижения цен и мягкой погоды. Карпаты, Львовщина и Закарпатье остаются лидерами внутреннего туризма, а Турция и Египет – среди зарубежных направлений.