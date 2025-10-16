В Украине рассматривают продление выплат 6500 грн на "Теплую зиму": что предусматривает проект постановления
Киев • УНН
ОСПО объединений профсоюзов обнародовал проект правительственного постановления об одноразовой денежной помощи "Теплая зима" в размере 6500 гривен. Помощь предназначена для детей под опекой, детей с инвалидностью, ВПЛ и одиноких пенсионеров на зимний период 2025/26 года.
В Украине рассматривают возможность продления выплат по государственной программе "Тепла зима" для некоторых категорий детей, людей с инвалидностью I группы из числа ВПЛ, одиноких пенсионеров на этот сезон. Совместный представительный орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне (СПО объединений профсоюзов) обнародовал для обсуждения соответствующий проект правительственного постановления, пишет УНН.
Детали
Проект предусматривает введение выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Тепла зима" в размере 6 500 гривен.
Целью принятия проекта акта, как сообщается в пояснительной записке, является государственная поддержка детей, над которыми установлена опека или попечительство, и детей с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях, детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц, а также одиноких пенсионеров в зимний период 2025-2026 годов.
Предполагается, что средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180 календарных дней с даты зачисления получателю.
Ожидаемое количество категорий получателей:
- получатели помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство – 40 900 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи - 265 850,0 тыс. грн);
- получатели государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и в приемных семьях – 1 000 детей с инвалидностью (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 6 500,0 тыс. грн);
- получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – 12 800 человек с инвалидностью I группы, и 252 898 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 1 727 037,0 тыс. грн);
- получатели государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – 335 863 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 2 183 109,5 тыс. грн);
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход – 17 500 человек (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 113 750,0 тыс. грн).
Как сообщается, проект находится на обсуждении до 17.10.2025.
