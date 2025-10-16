В Україні розглядають продовження виплат 6500 грн на "Теплу зиму": що передбачає проєкт постанови
Київ • УНН
СПО об'єднань профспілок оприлюднив проєкт урядової постанови про одноразову грошову допомогу "Тепла зима" у розмірі 6500 гривень. Допомога призначена для дітей під опікою, дітей з інвалідністю, ВПО та одиноких пенсіонерів на зимовий період 2025/26 року.
В Україні розглядають можливість продовження виплат за державною програмою "Тепла зима" для деяких категорій дітей, людей з інвалідністю І групи з числа ВПО, одиноких пенсіонерів на цей сезон. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні (СПО об'єднань профспілок) оприлюднив для обговорення відповідний проєкт урядової постанови, пише УНН.
Деталі
Проєкт передбачає, що запровадження виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима" у розмірі 6 500 гривень.
Метою ухвалення проекту акта, як повідомляється в пояснювальній записці, є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.
Передбачається, що кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.
Очікувана кількість категорій отримувачів:
- отримувачі допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 40 900 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги - 265 850,0 тис. грн);
- отримувачі державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях – 1 000 дітей з інвалідністю (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 6 500,0 тис. грн);
- отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам – 12 800 осіб з інвалідністю І групи, та 252 898 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 1 727 037,0 тис. грн);
- отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 335 863 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 2 183 109,5 тис. грн);
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 113 750,0 тис. грн).
Як повідомляється, на обговоренні проєкт до 17.10.2025.
