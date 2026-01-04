В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня

$42.170.00
49.550.00
ukenru
11:20 • 658 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 5376 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 28468 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 40146 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 49747 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 51431 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 48192 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 61779 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 82746 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 69153 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.7м/с
69%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Секретний безпілотник-невидимку RQ-170 помітили в Пуерто-Рико після ударів по Венесуелі4 січня, 02:12 • 5536 перегляди
Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів4 січня, 02:31 • 6288 перегляди
Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters4 січня, 03:34 • 4760 перегляди
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 8754 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 13917 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 81359 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 100102 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 111008 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 247683 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 182443 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Музикант
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Запорізька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 17024 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 65554 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 75113 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 72567 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 182443 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Дипломатка

В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня

Київ • УНН

 • 662 перегляди

5 січня більшість областей заходу та півночі України опиняться під впливом високого атмосферного тиску без опадів. Південний циклон принесе дощі на південь та сніг у центральні області, на Донеччину, Луганщину, Чернівецьку область та Карпати.

В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
Фото: pixabay

У понеділок, 5 січня, більшість областей заходу та півночі України потраплять до потужної області високого атмосферного тиску, буде без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Решту території України зачепить своїм впливом південний циклон, тому в південній частині завтра буде переважно дощ - у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в Карпатах очікується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря впродовж дня понеділка коливатиметься в межах -1-6 градусів, у центральних областях від 4 морозу до 1 тепла, у південній частині +3+7, на півдні Криму до +10 градусів.

У Києві 5-го січня буде переважно без опадів (сніг із циклоном підійде до столиці вже 6-го січня), на дорогах ожеледиця, найближчої ночі -8 градусів, завтра протягом дня очікується -4 градуси

- йдеться в прогнозі.

Як зазначила синоптик, смуга високого атмосферного тиску, а, отже - переважно сухої погоди - тягнеться від Португалії, Іспанії через Німеччину, Польщу до України. Вона також опублікувала карту погоди.

Проте північніше та південніше "гуляють" циклони з атмосферними фронтами, в зоні яких спостерігаються та очікуються сніг чи дощ, залежно від температури повітря (рожеве - сніг, синє - дощ)

- заявила Діденко.

За попередніми прогнозами в кінці найближчого тижня ймовірне сильне короткочасне похолодання, додала синоптик.

Морозні ночі та сніжні дні: якої погоди чекати в Україні у найближчі три доби02.01.26, 19:23 • 3632 перегляди

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Чернівецька область
Донецька область
Луганська область
Іспанія
Німеччина
Крим
Португалія
Україна
Київ
Польща