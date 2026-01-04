В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня

У понеділок, 5 січня, більшість областей заходу та півночі України потраплять до потужної області високого атмосферного тиску, буде без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Решту території України зачепить своїм впливом південний циклон, тому в південній частині завтра буде переважно дощ - у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в Карпатах очікується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря впродовж дня понеділка коливатиметься в межах -1-6 градусів, у центральних областях від 4 морозу до 1 тепла, у південній частині +3+7, на півдні Криму до +10 градусів.

У Києві 5-го січня буде переважно без опадів (сніг із циклоном підійде до столиці вже 6-го січня), на дорогах ожеледиця, найближчої ночі -8 градусів, завтра протягом дня очікується -4 градуси

Як зазначила синоптик, смуга високого атмосферного тиску, а, отже - переважно сухої погоди - тягнеться від Португалії, Іспанії через Німеччину, Польщу до України. Вона також опублікувала карту погоди.

Проте північніше та південніше "гуляють" циклони з атмосферними фронтами, в зоні яких спостерігаються та очікуються сніг чи дощ, залежно від температури повітря (рожеве - сніг, синє - дощ)