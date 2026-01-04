$42.170.00
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января

Киев • УНН

 • 2332 просмотра

5 января большинство областей запада и севера Украины окажутся под влиянием высокого атмосферного давления без осадков. Южный циклон принесет дожди на юг и снег в центральные области, на Донетчину, Луганщину, Черновицкую область и Карпаты.

В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Фото: pixabay

В понедельник, 5 января, большинство областей запада и севера Украины попадут в мощную область высокого атмосферного давления, будет без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Остальную территорию Украины затронет своим влиянием южный циклон, поэтому в южной части завтра будет преимущественно дождь - в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и в Карпатах ожидается снег и мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться в пределах -1-6 градусов, в центральных областях от 4 мороза до 1 тепла, в южной части +3+7, на юге Крыма до +10 градусов.

В Киеве 5-го января будет преимущественно без осадков (снег с циклоном подойдет к столице уже 6-го января), на дорогах гололедица, ближайшей ночью -8 градусов, завтра в течение дня ожидается -4 градуса

- говорится в прогнозе.

Как отметила синоптик, полоса высокого атмосферного давления, а, следовательно - преимущественно сухой погоды - тянется от Португалии, Испании через Германию, Польшу до Украины. Она также опубликовала карту погоды.

Однако севернее и южнее "гуляют" циклоны с атмосферными фронтами, в зоне которых наблюдаются и ожидаются снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха (розовое - снег, синее - дождь)

- заявила Диденко.

По предварительным прогнозам в конце ближайшей недели вероятно сильное кратковременное похолодание, добавила синоптик.

