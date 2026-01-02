Морозные ночи и снежные дни: какой погоды ждать в Украине в ближайшие трое суток

В ближайшие три дня в Украине ожидается снег, дождь, мороз и гололедица, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине, кроме юга, небольшой снег, завтра днем и в течение 4-5 января в южной части, восточных и большинстве центральных областей снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед; на дорогах страны (кроме юга) гололедица - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в течение 3 января и ночью 4 января на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в выходные ночью 0-9° мороза, в Карпатах до 13°, днем от 3° мороза до 3° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 4-10° тепла; в понедельник в Украине снижение температуры на 3-5°, добавили в Укргидрометцентре.

