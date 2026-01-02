$42.170.18
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 9188 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 16575 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17 • 26697 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 20706 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 58068 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 84586 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 62766 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57112 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 189510 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Морозные ночи и снежные дни: какой погоды ждать в Украине в ближайшие трое суток

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В течение ближайших трех дней в Украине ожидаются снег, дождь, мороз и гололедица. Температура воздуха будет колебаться от 0-9° мороза ночью до 4-10° тепла на юге.

Морозные ночи и снежные дни: какой погоды ждать в Украине в ближайшие трое суток

В ближайшие три дня в Украине ожидается снег, дождь, мороз и гололедица, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине, кроме юга, небольшой снег, завтра днем и в течение 4-5 января в южной части, восточных и большинстве центральных областей снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед; на дорогах страны (кроме юга) гололедица 

- говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в течение 3 января и ночью 4 января на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в выходные ночью 0-9° мороза, в Карпатах до 13°, днем от 3° мороза до 3° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 4-10° тепла; в понедельник в Украине снижение температуры на 3-5°, добавили в Укргидрометцентре.

Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз на второй день 2026 года02.01.26, 06:59 • 3228 просмотров

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина