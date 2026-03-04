США ликвидировали иранского командира, планировавшего убить Трампа - Хегсет
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США ликвидировали командира иранского подразделения, который пытался убить Дональда Трампа. Это не было основной целью операции, но ответственные попали в список целей США.
Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали командира иранского подразделения, которое якобы пыталось убить президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Иран пытался убить президента Трампа. Но последнее слово осталось за президентом Трампом. Мы давно знали, что Иран намеревался убить президента Трампа или других американских чиновников
В то же время он добавил, что это не было основной целью операции против Ирана.
Хотя это отнюдь не было основной целью операции - на самом деле, об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-либо другой - я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конечном итоге попали в список целей США
Однако он не уточнил, о каком именно иранском командире идет речь.
Напомним
Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.
Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.