США ликвидировали иранского командира, планировавшего убить Трампа - Хегсет

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали командира иранского подразделения, которое якобы пыталось убить президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

В то же время он добавил, что это не было основной целью операции против Ирана.

Хотя это отнюдь не было основной целью операции - на самом деле, об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-либо другой - я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конечном итоге попали в список целей США