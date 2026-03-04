$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 10412 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 11444 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 18486 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 46207 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 75181 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 63238 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66504 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61186 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34664 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28638 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
США ликвидировали иранского командира, планировавшего убить Трампа - Хегсет

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США ликвидировали командира иранского подразделения, который пытался убить Дональда Трампа. Это не было основной целью операции, но ответственные попали в список целей США.

США ликвидировали иранского командира, планировавшего убить Трампа - Хегсет

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали командира иранского подразделения, которое якобы пыталось убить президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Иран пытался убить президента Трампа. Но последнее слово осталось за президентом Трампом. Мы давно знали, что Иран намеревался убить президента Трампа или других американских чиновников

- заявил он.

В то же время он добавил, что это не было основной целью операции против Ирана.

Хотя это отнюдь не было основной целью операции - на самом деле, об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-либо другой - я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конечном итоге попали в список целей США 

- уточнил Пит Хегсет.

Однако он не уточнил, о каком именно иранском командире идет речь.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран