Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление

"Червячный" или "Кровавый" Месяц наступит уже сегодня в 13:39 по Киевскому времени. Так его называли древние индейские племена, потому что земля начинала оттаивать и на поверхности появлялись дождевые черви. Также его называли "вороньим" или "постным". Подробнее о влиянии Кровавого затмения и Ретроградного Меркурия УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Детали

Полнолуние, получившее свое название "Червячный месяц", именно из-за изменений в погоде, ведь когда в марте снег начинает таять, а почва прогреваться, появляются черви. Но существует легенда, что капитан Джонатан Карвер в 1760-х годах, исследуя племена коренных народов Северной Америки, отметил, что название возникло именно из-за личинок и жуков, которые выползают на поверхность из коры деревьев. Хотя есть две разные теории, название точно связано с изменениями в природе.

Также полнолуние называют "кровавым", ведь в этот период луна приобретает темно-красный или багровый оттенок. Это происходит из-за того, что тень Земли постепенно движется по луне, так она становится медных или красных цветов.

Чем особенна весенняя полная луна и кто ее сможет увидеть

Это полнолуние является особенным, ведь оно совпадает по времени с лунным затмением. Именно во время затмения спутник Земли может приобретать красный оттенок. Хотя затмение видно невооруженным глазом, на этот раз украинцы не смогут полюбоваться событием, ведь лучше всего его будет видно на другом полушарии. Северная Америка (США, Канада), часть Азии, Австралия и Новая Зеландия больше всего подвержены влиянию, ведь кроме полнолуния продолжает свое действие ретроградный Меркурий. Вместе эти события повлияют как на глобальные процессы, так и на личную жизнь каждого.

За затмением можно наблюдать и в Украине, однако зрелище будет не таким колоритным. Червячный месяц наступит уже в 13:39 по Киевскому времени, однако идеальное время для наблюдения именно для украинцев - 17:40, именно в этот период взойдет луна. Для полного наслаждения достаточно открытого горизонта с высоких зданий.

Однако не все регионы Украины смогут увидеть Кровавый месяц, ведь по предварительным данным синоптиков будет облачно, но без существенных осадков. Наибольший шанс насладиться зрелищем в Центральных и Южных областях.

Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта