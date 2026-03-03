Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление

$43.230.13
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 57911 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 62136 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 44428 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 42547 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 36944 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 20490 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18681 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17648 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 45769 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 34 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 26929 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 57911 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 44195 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 51044 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Это произойдет 3 марта в 13:39 по Киевскому времени. Полнолуние получило такое название из-за изменений в погоде.

Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление

"Червячный" или "Кровавый" Месяц наступит уже сегодня в 13:39 по Киевскому времени. Так его называли древние индейские племена, потому что земля начинала оттаивать и на поверхности появлялись дождевые черви. Также его называли "вороньим" или "постным". Подробнее о влиянии Кровавого затмения и Ретроградного Меркурия УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Детали

Полнолуние, получившее свое название "Червячный месяц", именно из-за изменений в погоде, ведь когда в марте снег начинает таять, а почва прогреваться, появляются черви. Но существует легенда, что капитан Джонатан Карвер в 1760-х годах, исследуя племена коренных народов Северной Америки, отметил, что название возникло именно из-за личинок и жуков, которые выползают на поверхность из коры деревьев. Хотя есть две разные теории, название точно связано с изменениями в природе.

Также полнолуние называют "кровавым", ведь в этот период луна приобретает темно-красный или багровый оттенок. Это происходит из-за того, что тень Земли постепенно движется по луне, так она становится медных или красных цветов.

Чем особенна весенняя полная луна и кто ее сможет увидеть

Это полнолуние является особенным, ведь оно совпадает по времени с лунным затмением. Именно во время затмения спутник Земли может приобретать красный оттенок. Хотя затмение видно невооруженным глазом, на этот раз украинцы не смогут полюбоваться событием, ведь лучше всего его будет видно на другом полушарии. Северная Америка (США, Канада), часть Азии, Австралия и Новая Зеландия больше всего подвержены влиянию, ведь кроме полнолуния продолжает свое действие ретроградный Меркурий. Вместе эти события повлияют как на глобальные процессы, так и на личную жизнь каждого.

За затмением можно наблюдать и в Украине, однако зрелище будет не таким колоритным. Червячный месяц наступит уже в 13:39 по Киевскому времени, однако идеальное время для наблюдения именно для украинцев - 17:40, именно в этот период взойдет луна. Для полного наслаждения достаточно открытого горизонта с высоких зданий.

Однако не все регионы Украины смогут увидеть Кровавый месяц, ведь по предварительным данным синоптиков будет облачно, но без существенных осадков. Наибольший шанс насладиться зрелищем в Центральных и Южных областях.

Александра Месенко

Александра Месенко

