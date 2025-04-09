Новая Зеландия

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28650 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42465 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48417 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54986 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67254 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56613 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55833 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119596 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81742 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226215 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87515 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20469 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17396 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16198 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17801 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87535 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119596 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226215 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403275 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395688 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10956 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16214 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17412 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20487 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75131 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Новая Зеландия

Новости по теме

Компания Colossal BioSciens "воскресила" лютоволков из "Игры престолов"? Специалисты спорят о происхождении животных

Colossal Biosciences воссоздала лютоволков, как в сериале, но эксперты говорят, что это генетически модифицированные серые волки, а не те, что существовали в ледниковый период.

Новости Мира • 8 апреля, 15:12 • 11294 просмотра

Disney показал первые кадры фильма "Аватар: огонь и пепел" на CinemaCon

На CinemaCon Disney показал первые кадры фильма "Аватар: огонь и пепел". Фильм представит новый клан На'ви - Народ Пепла, и продолжит историю семьи Джейка и Найтири.

Новости Мира • 4 апреля, 09:06 • 124749 просмотра

Украина поднялась на 73-е место в рейтинге самых сильных паспортов мира

Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.

Общество • 3 апреля, 05:19 • 8092 просмотра

НАТО усилит сотрудничество с партнерами, используя опыт войны в Украине

Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.

Война • 2 апреля, 16:09 • 22965 просмотра

Администрация Трампа готовит указ об увеличении экспорта оружия - Reuters

Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.

Новости Мира • 2 апреля, 13:01 • 13538 просмотра

В Новой Зеландии 11-летнюю девочку по ошибке отправили в психбольницу, приняв ее за пропавшую женщину: это привело к серьезным последствиям

Полиция Новой Зеландии по ошибке приняла 11-летнюю девочку за взрослую пациентку, вколола ей антипсихотические препараты и поместила в психбольницу. Инцидент вызвал широкий резонанс и расследование.

Новости Мира • 2 апреля, 06:56 • 5106 просмотра

Молоко в Украине подешевеет: в чем причина

В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.

Экономика • 31 марта, 16:53 • 35772 просмотра

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Новой Зеландии: объявлена чрезвычайная ситуация

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 160 км к северо-западу от островов Снерс. Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию и предупредили об опасных течениях вдоль побережья.

Новости Мира • 25 марта, 07:24 • 22824 просмотра

Коалиция дронов выделила €20 млн на разведывательные дроны для Украины

Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.

Война • 24 марта, 10:32 • 121493 просмотра

Сборная Украины примет участие в товарищеском турнире в Канаде

Летом 2025 года сборная Украины примет участие в товарищеском турнире четырех наций в Канаде. Соперниками станут сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.

спорт • 19 марта, 15:05 • 8568 просмотра

Макрон: разрешение россии для размещения войск в Украине не нужно

Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.

Война • 17 марта, 08:00 • 84551 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

Кир Стармер заявил о переходе "коалиции желающих" к операционной фазе. В четверг состоится встреча военных для поддержки возможного прекращения огня и поиска справедливого мира.

Война • 15 марта, 13:22 • 177186 просмотра

Главы разведок 20 стран обсудят войну в Украине на саммите в Нью-Дели

16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

политика • 12 марта, 09:09 • 16899 просмотра

Более 30 стран примут участие в переговорах в Париже по планированию международных сил безопасности для Украины - AP

В Париже состоятся переговоры по формированию международных сил безопасности для Украины после потенциального прекращения огня. Участие примут военные чиновники из более чем 30 стран, включая представителей НАТО и стран Азии.

Война • 10 марта, 14:44 • 24072 просмотра

Хоррор в бушующем море: пассажиры круизного лайнера «Crown Princess» ранены после шторма возле Новой Зеландии

Круизный лайнер «Crown Princess» с 3100 пассажирами попал в сильный шторм возле залива Милфорд-Саунд. В результате наклона судна 16 человек получили ранения, но лайнер продолжил запланированное путешествие.

Новости Мира • 3 марта, 12:58 • 25466 просмотра

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Американский актер Адам Сэндлер нарушил дресс-код на церемонии «Оскар-2025», надев худи Aviator Nation за $175 тыс и баскетбольные шорты. Комик пропустил красную дорожку и пошутил над своим видом вместе с ведущим Конаном О'Брайеном.

Новости Мира • 3 марта, 08:50 • 240453 просмотра

Всемирно известная группа U2 поддержала Владимира Зеленского и Украину

Ирландская рок-группа U2 разместила в Instagram фото президента Зеленского в сине-желтых цветах. Музыканты добавили особое послание о свободе и поддержали Украину словами «Слава Украине!».

Культура • 2 марта, 11:09 • 51619 просмотра

Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил

Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии выразили поддержку Украине после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Лидеры подтвердили неизменную позицию по защите суверенитета Украины.

политика • 1 марта, 09:59 • 60660 просмотра

Известный американский режиссер получает гражданство Новой Зеландии: «После переизбрания Трампа это неизбежно»

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон планирует получить гражданство Новой Зеландии после 14 лет проживания в стране. Он объясняет свое решение нежеланием возвращаться в США из-за политики Дональда Трампа.

Новости Мира • 28 февраля, 09:03 • 146137 просмотра

Китайские военные учения заставили пилотов США срочно менять маршруты

Пилоты американских авиакомпаний получили неожиданное предупреждение о военных учениях Китая возле Австралии во время полета. Инцидент произошел в Тасмановом море, заставив экипажи оперативно корректировать маршруты из-за загруженных воздушных коридоров.

Новости Мира • 28 февраля, 03:35 • 31501 просмотра

День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля

26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.

Общество • 26 февраля, 04:20 • 27305 просмотра

Готовятся встречи, соглашения, переговоры с партнерами: Зеленский рассказал, над чем работает украинская команда

Президент Украины сообщил о новых пакетах помощи от Британии, Норвегии, Испании и других стран на миллиарды долларов. Балтийские и Нордические страны обеспечат оснащение и тренировку подразделений размером в бригаду.

Война • 25 февраля, 19:35 • 27086 просмотра

Новая Зеландия расширила санкции против рф и выделила средства для Украины

Власти Новой Зеландии объявили санкции против 27 физических и 25 юридических лиц из рф. Страна также выделила 3 млн долларов в Фонд URTF для восстановления Украины.

Война • 24 февраля, 02:57 • 26852 просмотра

Китай отрицает обвинения Австралии относительно военно-морских учений в Тихом океане

Минобороны Китая отвергло обвинения Австралии относительно недостаточного информирования о военных учениях в международных водах. Новая Зеландия подтвердила наблюдение за китайскими военно-морскими силами в регионе.

Новости Мира • 23 февраля, 08:11 • 30219 просмотра

Острова Кука подписали стратегическое соглашение с Китаем вопреки интересам Новой Зеландии

Острова Кука заключили всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем в различных сферах. Это решение вызвало беспокойство у Новой Зеландии, которая имеет конституционные связи с островами.

Новости Мира • 15 февраля, 05:13 • 34507 просмотра

Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в сексуальных домогательствах

Автора «Песочного человека» обвиняют в принудительных БДСМ-отношениях и сексуальных домогательствах.

Новости Мира • 14 января, 15:42 • 27142 просмотра

Аналитик рассказал, что будет с ценами на молоко в Украине

Излишки молока-сырья способствуют ценовой стабилизации в Украине. Вероятно дальнейшее снижение цен на сливочное масло, поскольку запасы товара накапливаются на складах.

Экономика • 4 января, 11:36 • 79025 просмотра

В Новой Зеландии впервые погибла женщина-полицейская во время нападения на патруль

На полицейский патруль совершил наезд водитель автомобиля, в результате чего погибла первая в истории женщина-полицейская. 32-летний подозреваемый задержан, еще три человека пострадали во время инцидента.

Новости Мира • 2 января, 04:39 • 30001 просмотра

Сидней встретил 2025 год грандиозным фейерверком над гаванью

В Сиднее состоялось празднование Нового 2025 года с масштабным фейерверком над гаванью и мостом. На мероприятии ожидалось более миллиона зрителей, выступление Робби Уильямса и церемонии коренных народов.

Новости Мира • 31 декабря, 13:15 • 21930 просмотра

Небо в фейерверках: Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год

Окленд отметил начало 2024 года масштабным фейерверк-шоу у башни Скай Тауэр. Новая Зеландия стала одной из первых стран, встретивших Новый год после Кирибати и островов Тонга.

Новости Мира • 31 декабря, 11:13 • 23292 просмотра