Новая Зеландия

Colossal Biosciences воссоздала лютоволков, как в сериале, но эксперты говорят, что это генетически модифицированные серые волки, а не те, что существовали в ледниковый период.
На CinemaCon Disney показал первые кадры фильма "Аватар: огонь и пепел". Фильм представит новый клан На'ви - Народ Пепла, и продолжит историю семьи Джейка и Найтири.
Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
Полиция Новой Зеландии по ошибке приняла 11-летнюю девочку за взрослую пациентку, вколола ей антипсихотические препараты и поместила в психбольницу. Инцидент вызвал широкий резонанс и расследование.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 160 км к северо-западу от островов Снерс. Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию и предупредили об опасных течениях вдоль побережья.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Летом 2025 года сборная Украины примет участие в товарищеском турнире четырех наций в Канаде. Соперниками станут сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.
Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.
Кир Стармер заявил о переходе "коалиции желающих" к операционной фазе. В четверг состоится встреча военных для поддержки возможного прекращения огня и поиска справедливого мира.
16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.
В Париже состоятся переговоры по формированию международных сил безопасности для Украины после потенциального прекращения огня. Участие примут военные чиновники из более чем 30 стран, включая представителей НАТО и стран Азии.
Круизный лайнер «Crown Princess» с 3100 пассажирами попал в сильный шторм возле залива Милфорд-Саунд. В результате наклона судна 16 человек получили ранения, но лайнер продолжил запланированное путешествие.
Американский актер Адам Сэндлер нарушил дресс-код на церемонии «Оскар-2025», надев худи Aviator Nation за $175 тыс и баскетбольные шорты. Комик пропустил красную дорожку и пошутил над своим видом вместе с ведущим Конаном О'Брайеном.
Ирландская рок-группа U2 разместила в Instagram фото президента Зеленского в сине-желтых цветах. Музыканты добавили особое послание о свободе и поддержали Украину словами «Слава Украине!».
Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии выразили поддержку Украине после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Лидеры подтвердили неизменную позицию по защите суверенитета Украины.
Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон планирует получить гражданство Новой Зеландии после 14 лет проживания в стране. Он объясняет свое решение нежеланием возвращаться в США из-за политики Дональда Трампа.
Пилоты американских авиакомпаний получили неожиданное предупреждение о военных учениях Китая возле Австралии во время полета. Инцидент произошел в Тасмановом море, заставив экипажи оперативно корректировать маршруты из-за загруженных воздушных коридоров.
26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.
Президент Украины сообщил о новых пакетах помощи от Британии, Норвегии, Испании и других стран на миллиарды долларов. Балтийские и Нордические страны обеспечат оснащение и тренировку подразделений размером в бригаду.
Власти Новой Зеландии объявили санкции против 27 физических и 25 юридических лиц из рф. Страна также выделила 3 млн долларов в Фонд URTF для восстановления Украины.
Минобороны Китая отвергло обвинения Австралии относительно недостаточного информирования о военных учениях в международных водах. Новая Зеландия подтвердила наблюдение за китайскими военно-морскими силами в регионе.
Острова Кука заключили всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем в различных сферах. Это решение вызвало беспокойство у Новой Зеландии, которая имеет конституционные связи с островами.
Автора «Песочного человека» обвиняют в принудительных БДСМ-отношениях и сексуальных домогательствах.
Излишки молока-сырья способствуют ценовой стабилизации в Украине. Вероятно дальнейшее снижение цен на сливочное масло, поскольку запасы товара накапливаются на складах.
На полицейский патруль совершил наезд водитель автомобиля, в результате чего погибла первая в истории женщина-полицейская. 32-летний подозреваемый задержан, еще три человека пострадали во время инцидента.
В Сиднее состоялось празднование Нового 2025 года с масштабным фейерверком над гаванью и мостом. На мероприятии ожидалось более миллиона зрителей, выступление Робби Уильямса и церемонии коренных народов.
Окленд отметил начало 2024 года масштабным фейерверк-шоу у башни Скай Тауэр. Новая Зеландия стала одной из первых стран, встретивших Новый год после Кирибати и островов Тонга.