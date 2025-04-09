Новая Зеландия

В Новой Зеландии впервые погибла женщина-полицейская во время нападения на патруль

На полицейский патруль совершил наезд водитель автомобиля, в результате чего погибла первая в истории женщина-полицейская. 32-летний подозреваемый задержан, еще три человека пострадали во время инцидента.