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Зеленский ввёл санкции против участников незаконных российских «выборов» на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Санкции введены против 44 лиц, причастных к незаконным выборам РФ на оккупированных территориях Украины. Данные передадут партнёрам.

Зеленский ввёл санкции против участников незаконных российских «выборов» на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против лиц, причастных к проведению незаконных "выборов" в государственную думу рф на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщили в Офисе Президента 26 сентября, передает УНН

Детали 

"В этом санкционном пакете 44 физических лица, которые действуют в интересах россии и способствуют временной оккупации в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, в Запорожской области, на полуострове Крым и в Севастополе", — говорится в сообщении. 

Часть из них уже "избиралась" так называемыми депутатами незаконно созданных местных советов на временно оккупированной территории Украины. Также среди них другие преступники и пособники государства-агрессора. В частности, это пропагандистка и пособница оккупантов Ирина Куксенкова, а также бывший украинский депутат Юрий Онищук, который после оккупации Мелитополя начал сотрудничать с россиянами.

Украина подчеркивает, что эти "выборы" являются нелегитимными, результаты такого голосования и все документы, оформляемые в процессе таких "выборов", не имеют никакого юридического основания. Они грубо нарушают нормы и принципы международного права.

"Выборы" сопровождались массовыми фальсификациями, принудительным голосованием, заранее сфабрикованными показателями явки. Таким образом рф пытается легитимизировать свои военные преступления и использовать имитацию избирательного процесса как один из инструментов закрепления контроля над захваченными украинскими территориями. 

Соответствующая информация будет передана партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

Украина и страны-партнеры не признали "выборы" на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди тех, кто осудил такие действия россии, — страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада, Новая Зеландия.

Напомним 

В россии прошло трехдневное голосование на выборах в государственную думу рф. Это — первые парламентские выборы в рф после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Кампания проходила в условиях войны, ограниченного участия антивоенных кандидатов и проведения россией голосования на временно оккупированных территориях Украины.

Это фарс государства-оккупанта: в МИД прокомментировали российские "выборы" на ВОТ Украины18.09.26, 12:21 • 4859 просмотров

Павел Башинский

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