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Зеленський ввів санкції проти учасників незаконних російських "виборів" на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Санкції запроваджено проти 44 осіб, причетних до незаконних виборів РФ на окупованих територіях України. Дані передадуть партнерам.

Зеленський ввів санкції проти учасників незаконних російських "виборів" на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" до державної думи рф на тимчасово окупованій території України. Про це повідомили в Офісі Президента 26 вересня, передає УНН

Деталі 

"У цьому пакеті санкцій 44 фізичні особи, які діють в інтересах росії та сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі", - йдеться у повідомленні. 

Частина з них уже "обиралася" так званими депутатами незаконно утворених місцевих рад на тимчасово окупованій території України. Також серед них інші злочинці та поплічники держави-агресора. Зокрема, це пропагандистка й посібниця окупантів Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з росіянами.

Україна наголошує, що ці "вибори" є нелегітимними, результати такого голосування та всі документи, що оформлюються в процесі таких "виборів", не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони грубо порушують норми і принципи міжнародного права.

"Вибори" супроводжувалися масовими фальсифікаціями, примусовим голосуванням, заздалегідь сфабрикованими показниками щодо явки. У такий спосіб рф намагається легітимізувати свої воєнні злочини та використати імітацію виборчого процесу як один із інструментів закріплення контролю над захопленими українськими територіями. 

Відповідна інформація буде передана партнерам для синхронізації санкцій в їхніх юрисдикціях.

Україна та країни-партнери не визнали "вибори" на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Серед тих, хто засудив такі дії росії, – країни ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада, Нова Зеландія.

Нагадаємо 

У росії пройшло триденне голосування на виборах до державної думи рф. Це - перші парламентські вибори в рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Кампанія відбулася в умовах війни, обмеженої участі антивоєнних кандидатів та проведення росією голосування на тимчасово окупованих територіях України.

Це фарс держави-окупанта: у МЗС прокоментували російські "вибори" на ТОТ України18.09.26, 12:21 • 4859 переглядiв

Павло Башинський

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