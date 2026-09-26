У Києві дрони влучили в офісну будівлю, уламки впали у двох районах
Київ • УНН
У Солом’янському районі Києва загорілася офісна будівля після падіння дрона. В Оболонському районі уламки впали, без постраждалих.
Київ у ніч на суботу, 26 вересня, був атакований ворожими безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську МВА та місцеві пабліки.
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Так, за інформацією КМВА, у Солом'янському районі столиці зафіксовано загоряння офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА.
За попередньою інформацією, на іншій локації в Солом'янському районі уламки впали на відкритій території
Згодом там повідомили, що в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок атак рф у Києві загинули семеро людей, серед них 14-річний хлопчик. 25 постраждалих перебувають у лікарнях, один — у тяжкому стані.
Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежа25.09.26, 21:19 • 4290 переглядiв