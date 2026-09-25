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росія вдарила двома авіабомбами по Сумах, серед поранених 15-річний хлопець

Київ • УНН

 • 866 перегляди

У Сумах пошкоджені будинки й заклад освіти, відомо про трьох травмованих, серед них 15-річний хлопчик. Рятувальники врятували котика.

росія вдарила двома авіабомбами по Сумах, серед поранених 15-річний хлопець

Ворог двома керованими авіабомбами ворог вдарив по Сумах, є поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН

Зафіксовані влучання на двох локаціях у різних частинах Сум. Пошкоджені приватні житлові будинки, будівля закладу освіти. Є постраждалі. Одну поранену людину вже госпіталізували 

- повідомив Григоров.
Рятувальники показали наслідки атаки рф на Суми. Фото: ДСНС

За його словами, на місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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Як повідомили у ДСНС, наразі у Сумах відомо про 3-х травмованих, з них 15-річний хлопчик.

Також рятувальникам вдалося дістати з-під завалів зруйнованого будинку котика, якого передали господарці. 

Антоніна Туманова

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