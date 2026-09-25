росія вдарила двома авіабомбами по Сумах, серед поранених 15-річний хлопець
Київ • УНН
У Сумах пошкоджені будинки й заклад освіти, відомо про трьох травмованих, серед них 15-річний хлопчик. Рятувальники врятували котика.
Ворог двома керованими авіабомбами ворог вдарив по Сумах, є поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Зафіксовані влучання на двох локаціях у різних частинах Сум. Пошкоджені приватні житлові будинки, будівля закладу освіти. Є постраждалі. Одну поранену людину вже госпіталізували
За його словами, на місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
У Сумах після російського удару 7-річний хлопчик залишився без батьків і перебуває в реанімації19.09.26, 12:54 • 4056 переглядiв
Як повідомили у ДСНС, наразі у Сумах відомо про 3-х травмованих, з них 15-річний хлопчик.
Також рятувальникам вдалося дістати з-під завалів зруйнованого будинку котика, якого передали господарці.