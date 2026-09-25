Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рік
Київ • УНН
Кейт Мосс знову одягнула гумові чоботи Hunter для кампанії до 170-річчя бренду. Вона повторила фестивальний образ 2005 року.
Через 21 рік після свого культового образу на фестивалі Glastonbury Кейт Мосс у п’ятницю знову одягнула гумові чоботи Hunter для рекламної кампанії до 170-річчя бренду. Про це повідомляє The Daily Mail, пише УНН.
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52-річна супермодель мала приголомшливий вигляд, демонструючи нову колекцію бренду Iconic by Nature, до якої увійшли гумові чоботи вартістю 140 фунтів стерлінгів і водонепроникна картата куртка за 135 фунтів.
Для фотосесії в лісі Кейт знову обрала короткі шорти, доповнивши їх широким ременем - так само, як у своєму культовому фестивальному образі 2005 року.
На іншому фото модель продемонструвала довгі ноги в зелених коротких шортах і напівпрозорій білій блузці, позуючи в неопренових черевиках челсі.
Вона мала неймовірний вигляд, сидячи на дереві та доповнивши образ стьобаним пальтом кольору хакі за 230 фунтів стерлінгів.
Для свого фінального образу Кейт одягнула регбійну футболку, яку поєднала з чорною водонепроникною курткою за 75 фунтів і такими ж гумовими чоботами.
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