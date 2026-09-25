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Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому Showgirl

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Тейлор Свіфт випустила чотири нові треки в розширеній версії The Life of a Showgirl. Кліп Patient Zero презентують 27 вересня.

Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому Showgirl

Суперзірка поп-музики Тейлор Свіфт випустила чотири нові пісні, які вона додала до свого хітового альбому 2025 року "The Life of a Showgirl", включаючи сингл "Patient Zero" про токсичні стосунки. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Розширений альбом під назвою "The Life of a Showgirl: The Encore" дебютував опівночі за американським часом у п'ятницю, 25 вересня.

Музичний кліп на пісню "Patient Zero" має вийти в неділю, 27 вересня, під час церемонії MTV Video Music Awards, де Свіфт буде удостоєна першого трофею артист-режисер. Актори Колін Фаррелл та Дакота Джонсон виконують ролі у відео. "If you're sick of him, I've got you. I was patient zero", – співає Свіфт у треку.

Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23.09.26, 03:06 • 31718 переглядiв

Серед інших нових пісень була "Cleveland!", що є посиланням на рідне місто чоловіка Свіфт, гравця команди "Канзас-Сіті Чіфс" Тревіса Келсі. "My baby likes what he likes", – співає вона. "He already took me to Cleveland". Пара одружилася в липні після трирічного роману.

Доповнення

Альбом "Showgirl" побив кілька рекордів, коли була випущена в жовтні 2025 року. Він став першим альбомом в історії, у якому кожна з 12 пісень одночасно потрапила до топ-12 Billboard. Його перший тиждень встановив рекорд продажів для епохи сучасної музики, виходячи з продажів альбомів та стрімів.

Свіфт сказала, що написала нові треки, коли поїхала до Швеції, щоб відсвяткувати успіх "Showgirl" з продюсерами Максом Мартіном та Shellback.

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Тейлор Свіфт
Свіфт
Reuters