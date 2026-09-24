Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва

Іван Варфоломєєв Фото: varfi.06

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чому викликав до розташування команди центрального півзахисника "Лінкольн Сіті" Івана Варфоломєєва, зазначивши, що йому потрібно мати півзахисника, який добре розвинений фізично, передає УНН.

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Ми слідкували за багатьма гравцями. Варфоломєєв був одним з можливих гравців, які грають в центрі поля. Він грає в чемпіонаті, де є багато боротьби, самопожертви. Він постійно грає у Чемпіоншипі, у нього багато ігрової практики. І в нас є півзахисники, які здатні більше віддавати передачі. Мені також було потрібно мати в ростері півзахисника, який добре розвинений фізично, який також може грати для інших цілей. Навіть якщо на завтра він дискваліфікований і не буде грати - сказав Мальдера.

Що відомо про Івана Варфоломєєва

16 вересня головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй.

Дебютні виклики отримали вінгер польського "Гурніка" Максим Хлань, Артем Степанов з нідерландського "Утрехта", а також півзахисник англійського "Лінкольна" Іван Варфоломєєв.

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Іван Варфоломєєв вихованець сімферопольської "Таврії", яка після окупації Криму припинила своє існування. У 2014 році переїхав до академії львівських "Карпат".

У вересні 2020 року перейшов до іншого львівського клубу, "Руху". Дебютував у футболці львів'ян 21 лютого 2021 року в програному (0:2) виїзному поєдинку 15-го туру Першої ліги України проти донецького "Шахтаря".

Навесні 2022, після повномасштабного російського вторгнення до України, Варфоломєєв самовільно розірвав угоду з "Рухом" та виїхав за межі України, у липні підписавши угоду з клубом "Слован" (Ліберець). Палата вирішення спорів Української асоціації футболу за підсумками розслідування зобов'язала футболіста сплатити "Руху" компенсацію в розмірі близько 100 тис. доларів США. Проте Спортивний арбітражний суд) скасував це рішення Палати з вирішення спорів УАФ і визнав, що в діях гравця не було жодного порушення, а також присудив ФК "Рух" до виплати заборгованості за відпрацьований період.

21 серпня 2025 року Варфоломєєв перейшов до англійського клубу "Лінкольн Сіті", який наразі грає у Чемпіоншипі (друга за силою ліга Англії - ред.).

Нещодавно "Лінкольн Сіті" повідомив, що Варфоломєєв продовжив контракт із клубом до 2030 року.

Цього сезону 22-річний українець, який отримав дебютний виклик до національної команди, віддав 1 асист у 9 матчах на клубному рівні.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко під час пресконференції заявив: "З приводу новачків, молодих хлопців - ви правильно сказали про хвилювання. Звичайно, я з ними спілкувався, Містер (Андреа Мальдера - ред.) з ними спілкується також, решта команди спілкується. Це нормально, коли тобі 19-20 років, навіть 22-23. Ти отримуєш свій перший виклик – і в тебе є хвилювання, тому це нормальні речі. Найголовніше – впоратися з цим хвилюванням, отримати впевненість. А щоб отримати цю впевненість, для цього, в принципі, і є, напевно, товариші по команді, старші партнери по команді, щоб допомогти, поділитися своїм досвідом, щоб ця нервозність пішла якомога швидше".

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