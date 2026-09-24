Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва

$44.860.0751.190.15
ukenru
18:59 • 50 перегляди
Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол
17:19 • 10598 перегляди
Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
16:39 • 13117 перегляди
НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії
15:29 • 12230 перегляди
США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський
15:01 • 13591 перегляди
Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"PhotoVideo
13:53 • 17342 перегляди
Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди
13:33 • 13445 перегляди
В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 26891 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
24 вересня, 10:29 • 26630 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
24 вересня, 09:57 • 25075 перегляди
Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
82%
749мм
Популярнi новини
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 32318 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 28049 перегляди
Російські дрони атакували Буковину - цілями стали енергетика і пункти пропуску24 вересня, 11:32 • 10608 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 19492 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo14:19 • 11010 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 26893 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 19648 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 28192 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 32457 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 42503 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва17:41 • 1692 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo14:19 • 11148 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують14:08 • 8848 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 43645 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 50869 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
BFM TV
Фільм
Дипломатка
The Washington Post

Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Мальдера викликав Варфоломєєва через його фізичну силу та досвід у Чемпіоншипі. 22-річний півзахисник дебютує у збірній України.

Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва
Іван Варфоломєєв Фото: varfi.06

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чому викликав до розташування команди центрального півзахисника "Лінкольн Сіті" Івана Варфоломєєва, зазначивши, що йому потрібно мати півзахисника, який добре розвинений фізично, передає УНН.

Деталі

Ми слідкували за багатьма гравцями. Варфоломєєв був одним з можливих гравців, які грають в центрі поля. Він грає в чемпіонаті, де є багато боротьби, самопожертви. Він постійно грає у Чемпіоншипі, у нього багато ігрової практики. І в нас є півзахисники, які здатні більше віддавати передачі. Мені також було потрібно мати в ростері півзахисника, який добре розвинений фізично, який також може грати для інших цілей. Навіть якщо на завтра він дискваліфікований і не буде грати

- сказав Мальдера.

Що відомо про Івана Варфоломєєва

16 вересня головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй. 

Дебютні виклики отримали вінгер польського "Гурніка" Максим Хлань, Артем Степанов з нідерландського "Утрехта", а також півзахисник англійського "Лінкольна" Іван Варфоломєєв.

Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16.09.26, 18:40 • 62708 переглядiв

Іван Варфоломєєв вихованець сімферопольської "Таврії", яка після окупації Криму припинила своє існування. У 2014 році переїхав до академії львівських "Карпат".

У вересні 2020 року перейшов до іншого львівського клубу, "Руху". Дебютував у футболці львів'ян 21 лютого 2021 року в програному (0:2) виїзному поєдинку 15-го туру Першої ліги України проти донецького "Шахтаря".

Навесні 2022, після повномасштабного російського вторгнення до України, Варфоломєєв самовільно розірвав угоду з "Рухом" та виїхав за межі України, у липні підписавши угоду з клубом "Слован" (Ліберець). Палата вирішення спорів Української асоціації футболу за підсумками розслідування зобов'язала футболіста сплатити "Руху" компенсацію в розмірі близько 100 тис. доларів США. Проте Спортивний арбітражний суд) скасував це рішення Палати з вирішення спорів УАФ і визнав, що в діях гравця не було жодного порушення, а також присудив ФК "Рух" до виплати заборгованості за відпрацьований період.

21 серпня 2025 року Варфоломєєв перейшов до англійського клубу "Лінкольн Сіті", який наразі грає у Чемпіоншипі (друга за силою ліга Англії - ред.).

Нещодавно "Лінкольн Сіті" повідомив, що Варфоломєєв продовжив контракт із клубом до 2030 року.

Цього сезону 22-річний українець, який отримав дебютний виклик до національної команди, віддав 1 асист у 9 матчах на клубному рівні.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко під час пресконференції заявив: "З приводу новачків, молодих хлопців - ви правильно сказали про хвилювання. Звичайно, я з ними спілкувався, Містер (Андреа Мальдера - ред.) з ними спілкується також, решта команди спілкується. Це нормально, коли тобі 19-20 років, навіть 22-23. Ти отримуєш свій перший виклик – і в тебе є хвилювання, тому це нормальні речі. Найголовніше – впоратися з цим хвилюванням, отримати впевненість. А щоб отримати цю впевненість, для цього, в принципі, і є, напевно, товариші по команді, старші партнери по команді, щоб допомогти, поділитися своїм досвідом, щоб ця нервозність пішла якомога швидше".

Працюю індивідуально - Довбик відповів на звинувачення щодо відмови грати за збірну України 24.09.26, 19:00 • 2128 переглядiв

Павло Башинський

УНН Lite