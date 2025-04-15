Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (822 млн євро) на оснащення та навчання української бригади. Бригада створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії.
Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.
США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.
Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.
Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.
Міністри фінансів України та Данії обговорили бюджетні потреби України та співпрацю на шляху до євроінтеграції. Також сторони розглянули питання приєднання України до фондів ЄС.
Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.
Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні на суму $970 млн. Він включатиме посилення ППО, артилерії, підтримку авіації та внески в коаліції.
Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 6,7 мільярдів крон на 2025-2027 роки. Кошти підуть на ППО, артилерію та підтримку Військово-повітряних сил.
Білий дім готує оцінку вартості встановлення контролю над Гренландією, включаючи витрати на держпослуги та доходи від ресурсів. Розглядається вигідніша угода для Гренландії, ніж від Данії.
Очільники МЗС Данії та США зустрінуться в Брюсселі. Раніше Трамп висловлював наміри щодо контролю над Гренландією, що викликало напругу у відносинах країн.
Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.
Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на важливості співпраці з Данією на шляху до суверенітету. Гренландія зацікавлена у партнерстві з США у сферах торгівлі та безпеки, але виключає інтеграцію.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. У пакет увійдуть закупівлі оборонного обладнання та фінансові пожертви.
Хлопчик Єнс робить вироби з бісеру та продає їх, щоб допомогти українським дітям, які втратили домівки. Загалом він зібрав вже понад 34 тисячі данських крон.
Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.
Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.
Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.
Віце-президент США заявив у Гренландії, що країна має значення для світової безпеки. За словами Венса, для посилення позицій США військова сила не потрібна.
Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Датський телеканал TV2 повідомив, що королівська гвардія Данії вживала кокаїн під час служби. Гвардійці були звільнені, оштрафовані та отримали судимість. Громадськість Данії стурбована інцидентом, бо гвардійці охороняють важливі об'єкти у країні.
Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.
У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.