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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25264 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153473 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137414 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133482 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133768 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195923 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164577 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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США розглядають купівлю Гренландії, пропонуючи більше грошей, ніж Данія - ЗМІ

Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.

Політика • 15 квітня, 00:53 • 2880 перегляди

"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 5070 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4384 перегляди

Норвегія виділить 822 млн євро на оснащення та навчання українських бригад – Умєров

Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (822 млн євро) на оснащення та навчання української бригади. Бригада створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії.

Війна • 11 квітня, 14:26 • 9111 перегляди

Командирку бази США у Гренландії звільнили за "підрив" авторитету Венса

Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.

Політика • 11 квітня, 13:09 • 10159 перегляди

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США

США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.

Політика • 11 квітня, 03:05 • 9110 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11085 перегляди

До Києва прибули бельгійські міністри, посадовців супроводжуватимуть керівники ОПК

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.

Політика • 8 квітня, 08:00 • 10537 перегляди

Україна та Данія обговорили фіндопомогу та вступ до фондів ЄС у 2028-2034 роках

Міністри фінансів України та Данії обговорили бюджетні потреби України та співпрацю на шляху до євроінтеграції. Також сторони розглянули питання приєднання України до фондів ЄС.

Економіка • 5 квітня, 00:52 • 7615 перегляди

Рубіо заявив, що США не говорили про анексію Гренландії

Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.

Новини Світу • 4 квітня, 11:44 • 7709 перегляди

F-16 для України: генерал США анонсував нові поставки винищувачів

Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.

Війна • 4 квітня, 08:18 • 172443 перегляди

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на майже мільярд доларів: Умєров розповів деталі

Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні на суму $970 млн. Він включатиме посилення ППО, артилерії, підтримку авіації та внески в коаліції.

Війна • 3 квітня, 19:33 • 6726 перегляди

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 6,7 мільярдів крон на 2025-2027 роки. Кошти підуть на ППО, артилерію та підтримку Військово-повітряних сил.

Війна • 3 квітня, 11:08 • 8269 перегляди

Білий дім проводить оцінку можливих витрат у разі купівлі Гренландії - The Washington Post

Білий дім готує оцінку вартості встановлення контролю над Гренландією, включаючи витрати на держпослуги та доходи від ресурсів. Розглядається вигідніша угода для Гренландії, ніж від Данії.

Новини Світу • 2 квітня, 09:37 • 16670 перегляди

Данія і США проведуть перші перемовини після перемоги Трампа: газета FT з’ясувала деталі

Очільники МЗС Данії та США зустрінуться в Брюсселі. Раніше Трамп висловлював наміри щодо контролю над Гренландією, що викликало напругу у відносинах країн.

Новини Світу • 1 квітня, 09:13 • 6960 перегляди

ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства

Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.

Політика • 1 квітня, 07:57 • 21046 перегляди

Прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності та партнерство з Данією

Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на важливості співпраці з Данією на шляху до суверенітету. Гренландія зацікавлена у партнерстві з США у сферах торгівлі та безпеки, але виключає інтеграцію.

Новини Світу • 31 березня, 23:34 • 11135 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Швеція виділила Україні рекордний пакет військової допомоги на $1,6 мільярда

Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. У пакет увійдуть закупівлі оборонного обладнання та фінансові пожертви.

Війна • 31 березня, 11:33 • 28786 перегляди

11-річний хлопчик із Данії зібрав 34 тисячі данських крон для дітей з України

Хлопчик Єнс робить вироби з бісеру та продає їх, щоб допомогти українським дітям, які втратили домівки. Загалом він зібрав вже понад 34 тисячі данських крон.

Війна • 30 березня, 23:22 • 12586 перегляди

Трамп про плани анексувати Гренландію: ми отримаємо її 100%

Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Новини Світу • 30 березня, 06:47 • 33912 перегляди

"Посилання віцепрезидента невірне": прем'єрка Данії відреагувала на критику США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.

Новини Світу • 29 березня, 12:39 • 20400 перегляди

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США

Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.

Новини Світу • 29 березня, 07:53 • 13127 перегляди

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Віце-президент США заявив у Гренландії, що країна має значення для світової безпеки. За словами Венса, для посилення позицій США військова сила не потрібна.

Новини Світу • 28 березня, 19:38 • 25652 перегляди

Нова мета візиту Венса до Гренландії: огляд авіабази на тлі заяв Трампа про важливість регіону для США

Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.

Новини Світу • 28 березня, 12:06 • 29931 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Вдихали кокаїн з шаблі: телевізійники викрили "наркотичну" залежність у колі охоронців королівської сім'ї Данії

Датський телеканал TV2 повідомив, що королівська гвардія Данії вживала кокаїн під час служби. Гвардійці були звільнені, оштрафовані та отримали судимість. Громадськість Данії стурбована інцидентом, бо гвардійці охороняють важливі об'єкти у країні.

Новини Світу • 20 березня, 19:17 • 11716 перегляди

Шість країн ЄС закликають до пришвидшення з членством України - Politico

Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.

Політика • 19 березня, 09:43 • 13094 перегляди

У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.

Новини Світу • 16 березня, 08:27 • 20070 перегляди