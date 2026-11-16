У Данії злодії погрожуючи вкрали у магазині колекційні картки Pokémon на €130 000
Київ • УНН
П’ятеро грабіжників у масках погрожували працівнику магазину в Лінгбю та викрали рідкісні картки Pokémon. Поліція розшукує злочинців.
У Данії поліція розпочала масштабне розслідування в неділю, 15 листопада, після того, як грабіжники в масках здійснили наліт на магазин на північ від Копенгагена, який продає картки Pokémon, та викрали колекційні предмети вартістю понад 130 000 євро (143 000 дол.). Про це УНН пише з посиланням на dpa.
Деталі
Данська поліція розшукує п'ятьох чоловіків, які, як вважається, погрожували працівнику магазину в торговому центрі в Лінгбю, на північ від Копенгагена, "предметом, схожим на пістолет".
Потім грабіжники розбили вітрини та вкрали картки, які шукали.
Повідомляється, що злодії втекли з місця події на автомобілі.
Що таке картки Pokémon
Колекційні картки Pokémon засновані на серії відеоігор, у яких гравці можуть ловити та тренувати фентезійних монстрів.
Вони вже давно користуються незмінним ажіотажем, а популярні або рідкісні картки продаються за великі суми.
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