Сполучене Королівство

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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14 квітня, 16:00 • 160650 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138933 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141786 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136238 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136033 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196718 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77729 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111406 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112914 перегляди
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Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

Через 50 років після виявлення у вагітної жінки рідкісної крові без антигену AnWj, вчені ідентифікували нову систему груп крові MAL. Це відкриття має велике значення для допомоги пацієнтам з рідкісними групами крові.

Суспільство • 15 квітня, 03:29 • 46457 перегляди

Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.

Війна • 14 квітня, 17:15 • 9180 перегляди

Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5258 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

У Лондоні клініка Clarify Clinics пропонує очищення крові від мікропластику за допомогою аферезу. Вартість процедури становить 12 тисяч доларів за сеанс.

Здоров'я • 14 квітня, 09:24 • 112385 перегляди
Ексклюзив

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

Політика • 14 квітня, 08:15 • 77593 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5640 перегляди

Sony підвищує ціни на PlayStation 5 в Європі та Великій Британії на чверть: у компанії назвали причину

Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.

Економіка • 14 квітня, 06:01 • 3772 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

Уряд Британії взяв під контроль British Steel після зриву перемовин з китайською Jingye Group. Це дозволить уникнути закриття доменних печей та зберегти виробництво сталі.

Новини Світу • 14 квітня, 01:32 • 71980 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4386 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7292 перегляди

Вчені розробили тест, що виявляє хворобу Паркінсона до появи симптомів

Науковці розробили аналіз крові, що діагностує хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, аналізуючи фрагменти РНК. Він має високу точність та може "здійснити революцію" в діагностиці.

Здоров'я • 13 квітня, 08:49 • 6643 перегляди

ЄС розпочав переговори про спільний оборонний фонд, що зможе залучити Україну: що відомо

Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.

Війна • 12 квітня, 10:52 • 4369 перегляди

Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії подальші кроки в межах "Коаліції рішучих"

Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.

Війна • 12 квітня, 04:14 • 12315 перегляди

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5811 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

Британія наполягає на укладенні угоди з ЄС щодо фінансування оборони на тлі політики Трампа - Bloomberg

Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.

Війна • 11 квітня, 18:57 • 7913 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12718 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.

Війна • 11 квітня, 11:26 • 100590 перегляди

Південна Америка пропонує провести 64-командний чемпіонат світу з футболу 2030 року

Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 4014 перегляди

Є ризики з часом реалізації рішень, але присутність США може бути сигналом путіну - Чернєв про сьогоднішній "Рамштайн"

Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.

Війна • 11 квітня, 09:30 • 10481 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі.

Війна • 11 квітня, 08:05 • 119027 перегляди

Втрати росії у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу

Сили оборони України ліквідували за добу 1210 російських загарбників. Загальні втрати рф в особовому складі перевищили 930 тисяч, також знищено багато ворожої техніки.

Війна • 11 квітня, 04:58 • 4881 перегляди

Британія планує розмістити війська в Україні на 5 років - The Telegraph

Великобританія розглядає можливість розміщення військ в Україні на 5 років для навчання армії та запобігання новим вторгненням рф. Сили стримування допоможуть захистити небо і моря.

Війна • 11 квітня, 02:26 • 5417 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.

Війна • 11 квітня, 00:24 • 33946 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.

Війна • 10 квітня, 23:43 • 28501 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.

Суспільство • 10 квітня, 20:01 • 16192 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.

Війна • 10 квітня, 16:30 • 15661 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14628 перегляди

Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 10010 перегляди

У росії заявили про атаку дронів на важливий об'єкт ВПК: що відомо

Завод, що входить до ВПК рф, пошкоджено. Україна, ЄС, США, Британія, Японія та Швейцарія ввели санкції проти заводу через підтримку війни.

Війна • 10 квітня, 12:07 • 11602 перегляди