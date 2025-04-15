Сполучене Королівство

Через 50 років після виявлення у вагітної жінки рідкісної крові без антигену AnWj, вчені ідентифікували нову систему груп крові MAL. Це відкриття має велике значення для допомоги пацієнтам з рідкісними групами крові.
На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.
Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
У Лондоні клініка Clarify Clinics пропонує очищення крові від мікропластику за допомогою аферезу. Вартість процедури становить 12 тисяч доларів за сеанс.
В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.
Уряд Британії взяв під контроль British Steel після зриву перемовин з китайською Jingye Group. Це дозволить уникнути закриття доменних печей та зберегти виробництво сталі.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Науковці розробили аналіз крові, що діагностує хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, аналізуючи фрагменти РНК. Він має високу точність та може "здійснити революцію" в діагностиці.
Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.
Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.
Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.
Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.
У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі.
Сили оборони України ліквідували за добу 1210 російських загарбників. Загальні втрати рф в особовому складі перевищили 930 тисяч, також знищено багато ворожої техніки.
Великобританія розглядає можливість розміщення військ в Україні на 5 років для навчання армії та запобігання новим вторгненням рф. Сили стримування допоможуть захистити небо і моря.
Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.
Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.
Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.
Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Завод, що входить до ВПК рф, пошкоджено. Україна, ЄС, США, Британія, Японія та Швейцарія ввели санкції проти заводу через підтримку війни.