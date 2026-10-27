Європа вступила в нову "еру темряви" – президент Фінляндії попередив про небезпечні зміни у світі
Київ • УНН
Президент Фінляндії назвав близько 65 воєн і конфліктів ознакою нової ери темряви. Він закликав створити систему безпеки проти нових атак Росії.
Європа переживає нову "еру темряви" через численні війни, загострення протистояння між США та Китаєм і руйнування звичного світового порядку. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб під час виступу в Коледжі Європи у Брюгге, повідомляє Politico, пише УНН.
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За словами фінського президента, світ опинився на історичному переломі, який можна порівняти із завершенням Другої світової війни у 1945 році та падінням комуністичних режимів у Європі у 1989 році.
У певному сенсі я почав своє навчання в епоху світла, а ви починаєте своє навчання в епоху темряви. Раніше ми могли сказати, що три найбільші вбивці людства – хвороби, голод і війни – були переможені. Це вже не так. Світло поступилося місцем темряві
Європа має створити нову систему безпеки
Президент Фінляндії наголосив, що нині у світі, за деякими оцінками, триває близько 65 воєн і збройних конфліктів. Він назвав це найбільшою кількістю від завершення Другої світової війни.
На думку Стубба, майбутнє глобальної безпеки значною мірою залежатиме від того, чи оберуть США та Китай співпрацю або подальше протистояння.
Особливу увагу фінський президент приділив загрозі з боку росії.
Ключове питання для всіх нас – створити європейську структуру безпеки, яка гарантуватиме, що росія більше не нападе на своїх сусідів
Стубб переконаний, що НАТО залишатиметься основою європейської безпеки, однак континенту потрібні додаткові механізми для запобігання новим війнам.
Водночас президент Фінляндії закликав не втрачати оптимізму. Він припустив, що протягом наступних 30 років Європейський Союз може розширитися з 27 до 40 держав, зокрема завдяки вступу України, Молдови та Норвегії, а також можливому поверненню Великої Британії.
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