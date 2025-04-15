Необхідно посилювати тиск на москву для примусу до миру: Сибіга разом із колегами з Норвегії побував на місцях обстрілів у Харкові

Андрій Сибіга під час візиту до Харкова з колегами з Норвегії заявив, що росія прагне продовження війни. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.