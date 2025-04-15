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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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ЄС розпочав переговори про спільний оборонний фонд, що зможе залучити Україну: що відомо

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Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

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Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ: що це означає

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Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

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SpaceX вперше відправила Crew Dragon у навколополярний орбітальний політ

SpaceX здійснила історичний запуск Crew Dragon, який вперше здійснить політ над полюсами Землі. Місія Fram2 з науковою метою триватиме кілька днів на висоті 450 км, серед екіпажу немає громадян США.

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До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

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Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

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Залучення Норвегії до переговорних зусиль має велике значення - Сибіга

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив про прибуття в Україну разом з міністеркою праці Тоньє Бренною для висловлення підтримки.

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Tesla переживає обвал продажів в Європі другий місяць поспіль: подробиці падіння

У лютому продажі Tesla в Європі впали на 40%, в той час як ринок електромобілів зріс на 26%. Частка ринку Tesla знизилась до 1,8% через старіння модельного ряду та політичні скандали.

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