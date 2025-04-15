Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.
Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (822 млн євро) на оснащення та навчання української бригади. Бригада створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії.
Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.
Сили оборони України ліквідували за добу 1210 російських загарбників. Загальні втрати рф в особовому складі перевищили 930 тисяч, також знищено багато ворожої техніки.
Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
У 2025 році Норвегія надасть 332 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів та 83 млн євро на European Peace Facility. Кошти підуть на закупівлю артилерійських боєприпасів.
Міністри фінансів ЄС обговорять створення спільного фонду EDM, який купуватиме оборонне обладнання. До фонду зможуть входити країни, як Велика Британія, Україна та Норвегія.
Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.
Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
Європейські ціни на газ стабільні, близько 42 євро за мегават-годину, трейдери оцінюють зміни в постачанні та вплив прохолодної весни. Європа поповнює сховища після зими, потребуючи більше палива.
Норвезький лижник Ховард Солос Таугболь завершить кар'єру на Кубку світу. Він приєднається до команди Team Ragde Charge, де змагатиметься разом зі Стіною Нільссон.
SpaceX здійснила історичний запуск Crew Dragon, який вперше здійснить політ над полюсами Землі. Місія Fram2 з науковою метою триватиме кілька днів на висоті 450 км, серед екіпажу немає громадян США.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Ракета Spectrum, розроблена Isar Aerospace, вибухнула невдовзі після старту з космодрому Аньєйа. Попри невдачу, компанія назвала випробування корисним для майбутніх місій.
У МЗС заявили про високий рівень приєднання України до зовнішньополітичних рішень ЄС, що є важливим критерієм для переговорів. Очікується відкриття нового переговорного кластеру.
Харків під атакою ворожих "шахедів", про що повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Жителів закликають залишатися в укриттях.
У центрі Тронгейма сталася різанина в житловому будинку. Чотири людини постраждали, одна з них перебуває у тяжкому стані. Поліція заарештувала 40-річного підозрюваного.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Андрій Сибіга під час візиту до Харкова з колегами з Норвегії заявив, що росія прагне продовження війни. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
Країни ЄС збільшили закупівлі газу з рф на 18% у 2024 році, попри санкції. Єврокомісія планує представити план відмови від російських енергоносіїв.
Норвегія виділяє додаткові $95 млн на імпорт газу в Україну через Європейський банк реконструкцій та розвитку. Кошти підуть на закупівлю газу із західних джерел для потреб населення та підприємств.
Норвегія закликає до чітких домовленостей з росією, враховуючи досвід попередніх переговорів. Важливо звертати увагу на деталі та бути реалістичними.
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Норвегія є одним з лідерів підтримки України. Допомога включає підтримку уряду, муніципалітетів та суспільства.
Близько 30% українців, які знайшли прихисток у Норвегії, вже працевлаштовані. Програма адаптації допомагає їм вивчати мову та культуру для успішної інтеграції.
Україна спільно з Норвегією працює над посиленням переговорних позицій задля майбутніх гарантій безпеки. Головна тема розмов - напрацювання чіткої позиції для досягнення надійного миру.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив про прибуття в Україну разом з міністеркою праці Тоньє Бренною для висловлення підтримки.
У лютому продажі Tesla в Європі впали на 40%, в той час як ринок електромобілів зріс на 26%. Частка ринку Tesla знизилась до 1,8% через старіння модельного ряду та політичні скандали.