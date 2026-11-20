У п’ятницю, 20 листопада, відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2026/27. Про це пише УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Так, за результатами жеребкування стали відомі наступні пари 1/4 фіналу Ліги націй:

Іспанія – Франція;

Норвегія – Англія;

Нідерланди – Португалія;

Бельгія – Німеччина.

Перші матчі відбудуться 25-27 березня наступного року, а матчі-відповіді заплановано на 28-30 березня.

Також стали відомі пари, які зіграють за збереження прописок у дивізіонах. Стикові матчі дивізіонів С/В:

Кіпр - Північна Македонія;

Естонія - Румунія;

Фарерські острови - Грузія;

білорусь - Ізраїль.

Стикові матчі дивізіонів В/А:

Боснія і Герцеговина - Данія;

Угорщина - Сербія;

Ірландія - Хорватія;

Словенія - Уельс.

Зазначимо, що Іспанія та Франція вже зустрічалися цього року. Сталося це під час Чемпіонату світу-2026, який проходив у Канаді, Мексиці та США. Тоді команди зустрілися у півфіналі турніру (https://unn.ua/news/zbirna-ispanii-peremohla-frantsiiu-ta-stala-pershym-finalistom-chs-2026), і сильнішими виявилися іспанці, які зрештою і виграли турнір.

Іспанія перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світу

Також на ЧС зустрічалися збірні Англії та Норвегії у 1/4, де сильнішими виявилися англійці.

Нагадаємо

Україна перемогла Грузію 1:0 завдяки голу Сікана, який став найшвидшим в офіційних матчах "синьо-жовтих". Команда посіла третє місце групи із сімома очками.

Англія в овертаймі перемогла Норвегію 2:1 і вийшла до півфіналу ЧС-2026