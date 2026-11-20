Ліга націй - визначились чвертьфінальні пари турніру
Київ • УНН
У чвертьфіналі Ліги націй зіграють Іспанія - Франція та Норвегія - Англія. Перші матчі відбудуться 25–27 березня, матчі-відповіді - 28–30 березня.
У п’ятницю, 20 листопада, відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2026/27. Про це пише УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Так, за результатами жеребкування стали відомі наступні пари 1/4 фіналу Ліги націй:
- Іспанія – Франція;
- Норвегія – Англія;
- Нідерланди – Португалія;
- Бельгія – Німеччина.
Перші матчі відбудуться 25-27 березня наступного року, а матчі-відповіді заплановано на 28-30 березня.
Також стали відомі пари, які зіграють за збереження прописок у дивізіонах. Стикові матчі дивізіонів С/В:
- Кіпр - Північна Македонія;
- Естонія - Румунія;
- Фарерські острови - Грузія;
- білорусь - Ізраїль.
Стикові матчі дивізіонів В/А:
- Боснія і Герцеговина - Данія;
- Угорщина - Сербія;
- Ірландія - Хорватія;
- Словенія - Уельс.
Зазначимо, що Іспанія та Франція вже зустрічалися цього року. Сталося це під час Чемпіонату світу-2026, який проходив у Канаді, Мексиці та США. Тоді команди зустрілися у півфіналі турніру (https://unn.ua/news/zbirna-ispanii-peremohla-frantsiiu-ta-stala-pershym-finalistom-chs-2026), і сильнішими виявилися іспанці, які зрештою і виграли турнір.
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