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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 161458 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139497 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142224 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 136387 перегляди

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Англії тисячі жінок зможуть отримати таблетки від раку молочної залози: що відомо

Національна служба охорони здоров'я Англії має запровадити швидке генетичне тестування, щоб гарантувати, що ті, хто має право, отримають препарат без подальших затримок.

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"Чарівний" Единбург прийме старт велоперегонів Tour de France у 2027 році

Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.

Спорт • 20 березня, 08:19 • 13021 перегляди

У Вельсі хочуть дозволити виборцям відкликати депутатів за погану поведінку

Парламент Вельсу планує дозволити виборцям відкликати депутатів за неналежну поведінку. Нововведення може запрацювати після виборів у травні 2026 року.

Політика • 12 березня, 23:54 • 12811 перегляди

Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна: з’явилися шокуючі деталі

Токсикологічний звіт виявив високий рівень алкоголю та наркотиків у крові Ліама Пейна. За кілька годин до смерті співак зустрічався з двома повіями у готельному номері.

Новини Світу • 26 лютого, 15:21 • 23084 перегляди

Найпотужніший за десятиліття шторм "Еовін" паралізував Британські острови

Шторм "Еовін" з поривами вітру до 183 км/год залишив без електрики близько мільйона об'єктів в Ірландії та Британії. Стихія забрала щонайменше два життя, пошкодила інфраструктуру та призвела до масштабних перебоїв у транспортному сполученні.

Новини Світу • 25 січня, 14:23 • 34197 перегляди

Британець не зможе забрати жорсткий диск з біткоїнами на $750 млн зі звалища

Суд відмовив жителю Уельсу у дозволі на пошук жорсткого диска з 8000 біткоїнами на звалищі в Ньюпорті. Диск був випадково викинутий у 2013 році і зараз знаходиться серед 100 тисяч тонн сміття.

Новини Світу • 10 січня, 10:56 • 26934 перегляди

БЕБ викрило групу компаній, через які виводились кошти американських інвесторів, в ухиленні від сплати податків під час перевалки пшениці

БЕБ викрила схему ухилення від податків групою компаній холдингу GNT Group при перевалці пшениці. На зерновому терміналі "Олімпекс" тривають обшуки, представники компаній активно протидіють слідчим.

Економіка • 9 січня, 09:39 • 116466 перегляди

Зимова погода змусила скасувати авіарейси у трьох європейських країнах

В аеропортах Німеччини, Британії та Нідерландів скасовано понад 190 рейсів через сніг та крижаний дощ. У Франкфурті, Схіпголі та Хітроу спостерігаються серйозні затримки польотів.

Новини Світу • 5 січня, 10:47 • 30996 перегляди

Сніг та крижаний дощ паралізували Британію

Сильні снігопади та крижаний дощ паралізували транспортну систему Англії та Уельсу. Закрито аеропорти Манчестера і Ліверпуля, температура впала до -11°C, очікується до 40 см снігу.

Новини Світу • 5 січня, 10:00 • 30110 перегляди

Об’єднував стародавніх британців тисячі років до нашої ери: нове відкриття про призначення Стоунхенджу

Вчені виявили, що Стоунхендж міг бути символом об'єднання древніх британців. Дослідження показало, що 6-тонний Вівтарний камінь був встановлений між 2500-2020 роками до н.е.

Новини Світу • 20 грудня, 10:31 • 103440 перегляди

Європейські ціни на газ падають п'ятий день через погодні умови

Ціни на газ у Європі продовжують знижуватися через м'яку та вітряну погоду. Шторм Дарраг збільшив виробництво вітрової енергії, що зменшило використання газу для електрики.

Економіка • 9 грудня, 11:22 • 16905 перегляди

Сотні тисяч британців та ірландців залишились без світла через шторм

Потужний шторм Дарра накрив Велику Британію та Ірландію, залишивши без електроенергії понад 400 тисяч споживачів. Через небезпечні пориви вітру до 130 км/год скасовано масові заходи та футбольні матчі.

Новини Світу • 7 грудня, 13:50 • 22213 перегляди

Легалізоване самогубство: парламент Британії попередньо схвалив законопроєкт, що дозволяє евтаназію

Парламент Великої Британії підтримав законопроєкт про евтаназію для невиліковно хворих: 330 голосів "за" проти 275. Документ передбачає можливість асистованого вмирання для повнолітніх пацієнтів з терміном життя до 6 місяців.

Суспільство • 30 листопада, 02:43 • 54508 перегляди

Після 20 років переховування: у Британії спіймали злочинця з найрозшукуваніших ФБР

В Уельсі затримали 46-річного Деніеля Андреаса Сан-Дієго, який 20 років був у розшуку ФБР за вибухи у Сан-Франциско. За інформацію про нього пропонували $250 тисяч.

Новини Світу • 27 листопада, 02:10 • 18678 перегляди

У Великій Британії очікуються подальші збої через шторм Берт

Шторм Берт приніс до Британії 80% місячної норми опадів та вітер до 132 км/год. Стихія спричинила повені, загибель 5 людей, скасування авіарейсів та залишила тисячі будинків без електрики.

Новини Світу • 25 листопада, 11:45 • 13653 перегляди

Шторм Берт загрожує затопити 400 районів у Великій Британії та Ірландії

Потужний шторм Берт приніс місячну норму опадів за 48 годин до Британських островів. Стихія спричинила повені, загибель людей та залишила без світла 60 тисяч споживачів в Ірландії.

Новини Світу • 24 листопада, 18:17 • 24523 перегляди

Визначено сітку, принцип і дату жеребкування ЧС-2026

Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.

Спорт • 17 жовтня, 10:22 • 13109 перегляди

Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після хіміотерапії

Принцеса Уельська приєдналася до чоловіка на зустрічі з сім'ями жертв нападу в Саутпорті. Це перший офіційний вихід Кейт після завершення курсу хіміотерапії, де вона виявила підтримку постраждалій громаді.

Новини Світу • 10 жовтня, 17:21 • 17137 перегляди

Кейт Міддлтон повернулась до роботи після лікування раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.

Новини Світу • 19 вересня, 01:19 • 19489 перегляди

Старіння стрімко зростає в певних вікових групах: нове дослідження виявило дві основні хвилі

Нове дослідження показало, що найбільші зміни в організмі людини відбуваються у віці 44 і 60 років. Вчені виявили трансформації в молекулах, пов'язаних з метаболізмом та імунною системою.

Здоров'я • 15 серпня, 16:13 • 20580 перегляди

Уряд Вельсу вперше в історії очолила жінка

Парламент Вельсу затвердив Елунед Морган на посаді першого міністра. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії Вельсу, замінивши Вона Гітінга, який подав у відставку.

Новини Світу • 7 серпня, 09:40 • 18083 перегляди

У Британії скликали засідання безпекового комітету після заворушень. Стармер обіцяє "швидкі кримінальні санкції"

Кір Стармер провів термінову нараду з міністрами та правоохоронцями щодо припинення вуличного насильства проти шукачів притулку. Уряд планує розширити кримінальне правосуддя та розгорнути спеціально навчених поліцейських.

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У Великій Британії 17-річний підозрюваний постане перед судом у справі про вбивство трьох дітей

У Великій Британії 17-річному підлітку висунуто обвинувачення у вбивстві трьох дівчаток і замаху на вбивство 10 осіб. Напад стався в літньому таборі в Саутпорті під час танцювального майстер-класу.

Новини Світу • 1 серпня, 07:42 • 19360 перегляди

НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, роботів і космічні технології

НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, робототехніку та космічні технології чотирьох європейських компаній для зміцнення обороноздатності Альянсу.

Війна • 18 червня, 09:03 • 28681 перегляди

4 червня: Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день Коргі

Сьогодні, четвертого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з карієсом, який був започаткований у США в 2013 році. За даними ВООЗ у всьому світі карієс зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей.

УНН Lite • 4 червня, 03:03 • 117259 перегляди

Велика Британія достроково звільнить частину ув'язнених, щоб розвантажити переповнені в'язниці

Уряд Великої Британії дозволить достроково звільнити деяких ув'язнених, термін ув'язнення яких наближається до кінця, і перенести судові засідання, щоб зменшити кількість в'язнів у переповнених в'язницях.

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Бігун із синдромом Дауна встановив рекорд у Лондонському марафоні та потрапив у Книгу Гіннеса

19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.

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Дружина короля розповіла про стан здоровʼя Чарльза ІІІ

Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.

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