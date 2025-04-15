Національна служба охорони здоров'я Англії має запровадити швидке генетичне тестування, щоб гарантувати, що ті, хто має право, отримають препарат без подальших затримок.
Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.
Парламент Вельсу планує дозволити виборцям відкликати депутатів за неналежну поведінку. Нововведення може запрацювати після виборів у травні 2026 року.
Токсикологічний звіт виявив високий рівень алкоголю та наркотиків у крові Ліама Пейна. За кілька годин до смерті співак зустрічався з двома повіями у готельному номері.
Шторм "Еовін" з поривами вітру до 183 км/год залишив без електрики близько мільйона об'єктів в Ірландії та Британії. Стихія забрала щонайменше два життя, пошкодила інфраструктуру та призвела до масштабних перебоїв у транспортному сполученні.
Суд відмовив жителю Уельсу у дозволі на пошук жорсткого диска з 8000 біткоїнами на звалищі в Ньюпорті. Диск був випадково викинутий у 2013 році і зараз знаходиться серед 100 тисяч тонн сміття.
БЕБ викрила схему ухилення від податків групою компаній холдингу GNT Group при перевалці пшениці. На зерновому терміналі "Олімпекс" тривають обшуки, представники компаній активно протидіють слідчим.
В аеропортах Німеччини, Британії та Нідерландів скасовано понад 190 рейсів через сніг та крижаний дощ. У Франкфурті, Схіпголі та Хітроу спостерігаються серйозні затримки польотів.
Сильні снігопади та крижаний дощ паралізували транспортну систему Англії та Уельсу. Закрито аеропорти Манчестера і Ліверпуля, температура впала до -11°C, очікується до 40 см снігу.
Вчені виявили, що Стоунхендж міг бути символом об'єднання древніх британців. Дослідження показало, що 6-тонний Вівтарний камінь був встановлений між 2500-2020 роками до н.е.
Ціни на газ у Європі продовжують знижуватися через м'яку та вітряну погоду. Шторм Дарраг збільшив виробництво вітрової енергії, що зменшило використання газу для електрики.
Потужний шторм Дарра накрив Велику Британію та Ірландію, залишивши без електроенергії понад 400 тисяч споживачів. Через небезпечні пориви вітру до 130 км/год скасовано масові заходи та футбольні матчі.
Парламент Великої Британії підтримав законопроєкт про евтаназію для невиліковно хворих: 330 голосів "за" проти 275. Документ передбачає можливість асистованого вмирання для повнолітніх пацієнтів з терміном життя до 6 місяців.
В Уельсі затримали 46-річного Деніеля Андреаса Сан-Дієго, який 20 років був у розшуку ФБР за вибухи у Сан-Франциско. За інформацію про нього пропонували $250 тисяч.
Шторм Берт приніс до Британії 80% місячної норми опадів та вітер до 132 км/год. Стихія спричинила повені, загибель 5 людей, скасування авіарейсів та залишила тисячі будинків без електрики.
Потужний шторм Берт приніс місячну норму опадів за 48 годин до Британських островів. Стихія спричинила повені, загибель людей та залишила без світла 60 тисяч споживачів в Ірландії.
Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.
Принцеса Уельська приєдналася до чоловіка на зустрічі з сім'ями жертв нападу в Саутпорті. Це перший офіційний вихід Кейт після завершення курсу хіміотерапії, де вона виявила підтримку постраждалій громаді.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.
Нове дослідження показало, що найбільші зміни в організмі людини відбуваються у віці 44 і 60 років. Вчені виявили трансформації в молекулах, пов'язаних з метаболізмом та імунною системою.
Парламент Вельсу затвердив Елунед Морган на посаді першого міністра. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії Вельсу, замінивши Вона Гітінга, який подав у відставку.
Кір Стармер провів термінову нараду з міністрами та правоохоронцями щодо припинення вуличного насильства проти шукачів притулку. Уряд планує розширити кримінальне правосуддя та розгорнути спеціально навчених поліцейських.
У Великій Британії 17-річному підлітку висунуто обвинувачення у вбивстві трьох дівчаток і замаху на вбивство 10 осіб. Напад стався в літньому таборі в Саутпорті під час танцювального майстер-класу.
НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, робототехніку та космічні технології чотирьох європейських компаній для зміцнення обороноздатності Альянсу.
Сьогодні, четвертого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з карієсом, який був започаткований у США в 2013 році. За даними ВООЗ у всьому світі карієс зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей.
Уряд Великої Британії дозволить достроково звільнити деяких ув'язнених, термін ув'язнення яких наближається до кінця, і перенести судові засідання, щоб зменшити кількість в'язнів у переповнених в'язницях.
19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.
Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.