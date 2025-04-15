4 червня: Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день Коргі

Сьогодні, четвертого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з карієсом, який був започаткований у США в 2013 році. За даними ВООЗ у всьому світі карієс зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей.