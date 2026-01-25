Британія готується до сильних дощів: оголошено жовті попередження

У Великій Британії метеорологічна служба випустила серію жовтих попереджень про сильні дощі, що очікуються у понеділок та вівторок, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Перше попередження стосується центральної та південної частин Північної Ірландії, зокрема Енніскіллена, Ома та Ньюрі.

Синоптики повідомляють, що зливові дощі, ймовірно, спричинять перебої в громадському транспорті та місцями повені.

Час у дорозі може бути довшим, може постраждати автобусне та залізничне сполучення, а деякі будинки та підприємства можуть бути затоплені.

Друге жовте попередження стосується південного заходу Англії та районів далі на схід, майже досягаючи Портсмута та простягаючись на північ до Оксфорда.

Воно також поширюється на Уельс, за винятком північного та західного узбережжя.

Є попередження, що деякі громади можуть бути відрізані від електропостачання через затоплені дороги, можливі також відключення електроенергії.

У вівторок випущено два додаткові жовті попередження. Одне з них стосується дощу на півдні Англії, на схід від Оксфорда та Портсмута, а також на всьому Кенті.

Додамо

Головний синоптик Метеорологічного бюро Британії Стів Віллінгтон сказав: "Нестабільні умови триватимуть протягом тижня, з поєднанням дощу, сильного вітру та подальшого снігопаду на пагорбах, особливо в північних районах, де залишається холодніше повітря. Хоча в багатьох районах спостерігатимуться типові умови кінця січня, існує підвищена ймовірність впливу деяких погодних умов у ніч з понеділка на вівторок".

