Британія готується до сильних дощів: оголошено жовті попередження

12:24 • 4510 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 7940 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 9312 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 11753 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23604 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41915 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34092 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41972 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39525 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49587 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 8600 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 6016 перегляди
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 5428 перегляди
Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя25 січня, 07:00 • 4378 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 4820 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 79872 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 93069 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 104460 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 98175 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 99116 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18241 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18503 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35086 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35650 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48595 перегляди
Британія готується до сильних дощів: оголошено жовті попередження

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Метеорологічна служба Великої Британії випустила жовті попередження про сильні дощі, що очікуються у понеділок та вівторок. Зливові дощі можуть спричинити перебої у транспорті, повені та відключення електроенергії.

Британія готується до сильних дощів: оголошено жовті попередження

У Великій Британії метеорологічна служба випустила серію жовтих попереджень про сильні дощі, що очікуються у понеділок та вівторок, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Перше попередження стосується центральної та південної частин Північної Ірландії, зокрема Енніскіллена, Ома та Ньюрі.

Синоптики повідомляють, що зливові дощі, ймовірно, спричинять перебої в громадському транспорті та місцями повені.

Час у дорозі може бути довшим, може постраждати автобусне та залізничне сполучення, а деякі будинки та підприємства можуть бути затоплені.

Друге жовте попередження стосується південного заходу Англії та районів далі на схід, майже досягаючи Портсмута та простягаючись на північ до Оксфорда.

Воно також поширюється на Уельс, за винятком північного та західного узбережжя.

Є попередження, що деякі громади можуть бути відрізані від електропостачання через затоплені дороги, можливі також відключення електроенергії.

У вівторок випущено два додаткові жовті попередження. Одне з них стосується дощу на півдні Англії, на схід від Оксфорда та Портсмута, а також на всьому Кенті.

Додамо

Головний синоптик Метеорологічного бюро Британії Стів Віллінгтон сказав: "Нестабільні умови триватимуть протягом тижня, з поєднанням дощу, сильного вітру та подальшого снігопаду на пагорбах, особливо в північних районах, де залишається холодніше повітря. Хоча в багатьох районах спостерігатимуться типові умови кінця січня, існує підвищена ймовірність впливу деяких погодних умов у ніч з понеділка на вівторок".

Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії11.01.26, 07:56 • 5961 перегляд

Антоніна Туманова

