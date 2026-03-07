Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 1168 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 6720 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 12550 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 15391 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 36492 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51633 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58464 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43620 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 76769 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29787 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війни
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Житомирська область
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Режисер Джон Фавро підтвердив появу Педро Паскаля без маски у майбутній стрічці. Актор схвалив це сюжетне рішення, яке розкриє його персонажа в кіно.

Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"

Це велика подія, коли Дін Джарін, також відомий як Мандалоріанець, знімає шолом. Глядачі не багато бачили його обличчя. Але, як показав трейлер до майбутнього фільму "Мандалорець та Грогу" (The Mandalorian & Grogu), глядачі дійсно побачать обличчя Педро Паскаля на великому екрані. Дін Джарін знову буде без маски, пише УНН з посиланням на Empire

Деталі

Це рішення далося нелегко ні Діну, ні його творцям. "Це складне питання, – заявив режисер Джон Фавро журналу Empire, – тому що ви хочете побачити його обличчя, але архетип – це шолом. Як нам знайти спосіб зробити це, не підриваючи всього, що ми розробили про мандалорське кредо?"

Якою б не була причина зняття маски Діном, це дало змогу побачити, як Педро Паскаль по-справжньому розкриє свій потенціал. Хоча він, як і раніше, ділить роль з колегами зі знімального майданчика Латіфом Кроудером і Бренданом вейном, більшу частину фільму Паскаль знаходиться в бескарських обладунках. "Ви побачите (Педро) в обладунках, як у шоломі, так і без нього", – підтверджує Фавро.

Для самого Паскаля мотивація для зняття маски з Діна видалася цілком доречною. Він дізнався про те, що покаже своє обличчя, під час телефонної розмови з Фавро, де режисер докладно розповів йому про сюжет фільму. "Коли ми дійшли до цього моменту, усе, що я можу сказати, це те, що все мало ідеальний сенс, і це було саме те, на що я сподівався", - з ентузіазмом говорить актор. "Якби я щось пропонував, я сказав би: "Єдине, що має сенс, це…" І це саме те, що потрібно. Він заповнив цю прогалину. Я одразу сказав: "Джоне, це саме те, що я сподівався почути!"" Ось так.

"Мандалорець та Грогу" виходить у кінотеатрах 22 травня.

"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу09.02.26, 17:48 • 35504 перегляди

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Режисер
Фільм