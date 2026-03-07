Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"

Це велика подія, коли Дін Джарін, також відомий як Мандалоріанець, знімає шолом. Глядачі не багато бачили його обличчя. Але, як показав трейлер до майбутнього фільму "Мандалорець та Грогу" (The Mandalorian & Grogu), глядачі дійсно побачать обличчя Педро Паскаля на великому екрані. Дін Джарін знову буде без маски, пише УНН з посиланням на Empire.

Деталі

Це рішення далося нелегко ні Діну, ні його творцям. "Це складне питання, – заявив режисер Джон Фавро журналу Empire, – тому що ви хочете побачити його обличчя, але архетип – це шолом. Як нам знайти спосіб зробити це, не підриваючи всього, що ми розробили про мандалорське кредо?"

Якою б не була причина зняття маски Діном, це дало змогу побачити, як Педро Паскаль по-справжньому розкриє свій потенціал. Хоча він, як і раніше, ділить роль з колегами зі знімального майданчика Латіфом Кроудером і Бренданом вейном, більшу частину фільму Паскаль знаходиться в бескарських обладунках. "Ви побачите (Педро) в обладунках, як у шоломі, так і без нього", – підтверджує Фавро.

Для самого Паскаля мотивація для зняття маски з Діна видалася цілком доречною. Він дізнався про те, що покаже своє обличчя, під час телефонної розмови з Фавро, де режисер докладно розповів йому про сюжет фільму. "Коли ми дійшли до цього моменту, усе, що я можу сказати, це те, що все мало ідеальний сенс, і це було саме те, на що я сподівався", - з ентузіазмом говорить актор. "Якби я щось пропонував, я сказав би: "Єдине, що має сенс, це…" І це саме те, що потрібно. Він заповнив цю прогалину. Я одразу сказав: "Джоне, це саме те, що я сподівався почути!"" Ось так.

"Мандалорець та Грогу" виходить у кінотеатрах 22 травня.

