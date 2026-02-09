"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу
Київ • УНН
Lucasfilm презентувала новий тизер фільму "Мандалорець і Ґроґу" під час Супербоулу. Це перша повнометражна стрічка у всесвіті Star Wars з 2019 року.
Кінематографічна компанія Lucasfilm під час Супербоулу презентувала новий тизер фільму "Мандалорець і Ґроґу" - першої повнометражної стрічки у всесвіті Star Wars з 2019 року, коли на екрани вийшов фільм "Скайвокер. Сходження". Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.
Відомо, що події фільму відбуватимуться після фіналу третього сезону серіалу "Мандалорець". Стрічка продовжить історію Діна Джаріна, якого знову зіграє Педро Паскаль, та Ґроґу, однак деталі їхнього подальшого шляху поки не розкриваються.
Водночас новий тизер, як і попередні матеріали, не розкриває ключових сюжетних подробиць майбутнього фільму. У ролику зосереджено увагу на атмосфері та візуальному ряді, зокрема на сценах у засніжених локаціях.
Західні медіа також звертають увагу на значну паузу між виходом першого трейлера та нового тизеру, що відповідає звичній для проєкту практиці збереження інтриги перед релізами на платформі Disney+. Окрім Педро Паскаля, у фільмі знімуться Сіґурні Вівер, яка зіграє офіцерку Нової Республіки полковницю Ворд, а також Джеремі Аллен Вайт у ролі Ротти Гатта — персонажа, відомого за анімаційним серіалом "Війни клонів". Прем’єра фільму "Мандалорець і Ґроґу" запланована на 22 травня.
