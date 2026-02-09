"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Ексклюзив
15:20 • 1122 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 16312 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 31452 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 36162 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 53481 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52111 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42007 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40344 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26953 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18290 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.8м/с
75%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 12456 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31793 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 20224 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 12677 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 8416 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 1922 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 12794 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 57818 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 79197 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 95925 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дмитро Михайленко
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Франція
Сполучені Штати Америки
Італія
Реклама
УНН Lite
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 40 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 826 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31885 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37213 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Forbes
Bild

"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Lucasfilm презентувала новий тизер фільму "Мандалорець і Ґроґу" під час Супербоулу. Це перша повнометражна стрічка у всесвіті Star Wars з 2019 року.

"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу

Кінематографічна компанія Lucasfilm під час Супербоулу презентувала новий тизер фільму "Мандалорець і Ґроґу" - першої повнометражної стрічки у всесвіті Star Wars з 2019 року, коли на екрани вийшов фільм "Скайвокер. Сходження". Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Відомо, що події фільму відбуватимуться після фіналу третього сезону серіалу "Мандалорець". Стрічка продовжить історію Діна Джаріна, якого знову зіграє Педро Паскаль, та Ґроґу, однак деталі їхнього подальшого шляху поки не розкриваються.

 Водночас новий тизер, як і попередні матеріали, не розкриває ключових сюжетних подробиць майбутнього фільму. У ролику зосереджено увагу на атмосфері та візуальному ряді, зокрема на сценах у засніжених локаціях.

Західні медіа також звертають увагу на значну паузу між виходом першого трейлера та нового тизеру, що відповідає звичній для проєкту практиці збереження інтриги перед релізами на платформі Disney+. Окрім Педро Паскаля, у фільмі знімуться Сіґурні Вівер, яка зіграє офіцерку Нової Республіки полковницю Ворд, а також Джеремі Аллен Вайт у ролі Ротти Гатта — персонажа, відомого за анімаційним серіалом "Війни клонів". Прем’єра фільму "Мандалорець і Ґроґу" запланована на 22 травня.

Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу04.02.26, 21:58 • 24477 переглядiв

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Фільм
Серіали