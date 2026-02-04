Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
Художник із костюмів Стівен Вільямс розкрив деталі створення корсету Вайолет Бріджертон для нового сезону "Бріджертонів". Виріб з шовкового дюшесу виготовлено з використанням техніки кордування та декоровано мереживом шантільї.
Художник із костюмів Стівен Вільямс поділився закулісними деталями створення корсету Вайолет Бріджертон, який з’явився у резонансній сцені з реплікою "Я — чай, який ти п'єш" у новому сезоні серіалу "Бріджертони", передає УНН.
За словами митця, виріб було виготовлено з шовкового дюшесу з використанням складної техніки кордування: кожен елемент формувався з окремих лляних шнурів, прошитих між собою вручну. Частину панелей декорували вишуканим мереживом шантільї з металізованими квітковими мотивами, що додало образу глибини та фактурності. Цікавим рішенням стала відмова від класичної сорочки під корсетом. Замість неї команда створила спеціальні шовкові французькі панталони з мережива, які надягали поверх корсету, аби посилити візуальний акцент на силуеті героїні.
Завершальним елементом образу став легкий шовковий халат. Над костюмом працювала команда провідних фахівців серіалу, а художнє керівництво здійснювали Джон Глейзер та Джорджина Вілсон, які відповідають за впізнавану естетику "Бріджертонів".
