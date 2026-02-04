$43.190.22
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 3052 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 9050 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 12537 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12070 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 12159 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18863 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25637 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19691 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22865 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo19:58 • 22 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 1492 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 3522 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 3990 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 5502 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Художник із костюмів Стівен Вільямс розкрив деталі створення корсету Вайолет Бріджертон для нового сезону "Бріджертонів". Виріб з шовкового дюшесу виготовлено з використанням техніки кордування та декоровано мереживом шантільї.

Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу

Художник із костюмів Стівен Вільямс поділився закулісними деталями створення корсету Вайолет Бріджертон, який з’явився у резонансній сцені з реплікою "Я — чай, який ти п'єш" у новому сезоні серіалу "Бріджертони", передає УНН.

За словами митця, виріб було виготовлено з шовкового дюшесу з використанням складної техніки кордування: кожен елемент формувався з окремих лляних шнурів, прошитих між собою вручну. Частину панелей декорували вишуканим мереживом шантільї з металізованими квітковими мотивами, що додало образу глибини та фактурності. Цікавим рішенням стала відмова від класичної сорочки під корсетом. Замість неї команда створила спеціальні шовкові французькі панталони з мережива, які надягали поверх корсету, аби посилити візуальний акцент на силуеті героїні. 

Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"26.12.25, 10:06 • 31936 переглядiв

Завершальним елементом образу став легкий шовковий халат. Над костюмом працювала команда провідних фахівців серіалу, а художнє керівництво здійснювали Джон Глейзер та Джорджина Вілсон, які відповідають за впізнавану естетику "Бріджертонів".

Стримінг Netflix анонсував 4-й сезон "Бріджертонів" з Бенедиктом у центрі сюжету29.01.26, 14:49 • 3923 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Серіали