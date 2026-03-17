У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Київ • УНН
Єврокомісія надасть Україні фінансування та технічну допомогу у межах зусиль з відновлення роботи нафтопроводу. Експерти готові негайно почати роботу для відновлення поставок.
ЄС запропонував Україні фінансову і технічну допомогу у межах зусиль для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських ударів, і українська сторона схвально поставилася до цієї пропозиції та прийняла її, ідеться у поширеній президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн спільній заяві з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо нафтопроводу "Дружба", пише УНН.
Деталі
"Після поновлення російських ударів 27 січня по нафтопроводу "Дружба", що призвело до переривання поставок нафти до Угорщини та Словаччини, ми розпочали інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях щодо відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини", - ідеться у заяві.
ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти готові приступити негайно
"Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. У цьому сенсі ми продовжуватимемо працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи", - наголошується у листі.
