ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
52%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 4580 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15778 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21428 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 42398 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 52209 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію

Київ • УНН

 • 9612 перегляди

Єврокомісія надасть Україні фінансування та технічну допомогу у межах зусиль з відновлення роботи нафтопроводу. Експерти готові негайно почати роботу для відновлення поставок.

У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію

ЄС запропонував Україні фінансову і технічну допомогу у межах зусиль для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських ударів, і українська сторона схвально поставилася до цієї пропозиції та прийняла її, ідеться у поширеній президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн спільній заяві з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо нафтопроводу "Дружба", пише УНН.

Деталі

"Після поновлення російських ударів 27 січня по нафтопроводу "Дружба", що призвело до переривання поставок нафти до Угорщини та Словаччини, ми розпочали інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях щодо відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини", - ідеться у заяві.

ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти готові приступити негайно

- сказано у листі фон дер Ляєн і Кошти.

"Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. У цьому сенсі ми продовжуватимемо працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи", - наголошується у листі.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна