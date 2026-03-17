В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение

ЕС предложил Украине финансовую и техническую помощь в рамках усилий по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" после российских ударов, и украинская сторона одобрительно отнеслась к этому предложению и приняла его, говорится в распространенном президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совместном заявлении с президентом Евросовета Антониу Коштой относительно нефтепровода "Дружба", пишет УНН.

"После возобновления российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", что привело к прерыванию поставок нефти в Венгрию и Словакию, мы начали интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях по возобновлению поставок нефти в Венгрию и Словакию", - говорится в заявлении.

ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы одобрительно отнеслись к этому предложению и приняли его. Европейские эксперты готовы приступить немедленно - сказано в письме фон дер Ляйен и Кошты.

"Нашим приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы. В этом смысле мы будем продолжать работать с заинтересованными сторонами над альтернативными маршрутами транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", - отмечается в письме.

