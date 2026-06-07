В Армении арестовали шестерых кандидатов в депутаты от пророссийской партии
Киев • УНН
В Армении арестовали шестерых кандидатов блока "Сильная Армения" за махинации и давление на избирателей. Проект кремля пытался противодействовать курсу Пашиняна.
Следственный комитет Армении объявил об аресте шестерых кандидатов в парламент от пророссийского блока "Сильная Армения" по делу о финансовых махинациях и давлении на избирателей. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
Детали
Кандидатов в депутаты парламента от оппозиционного альянса "Сильная Армения" обвиняют в соучастии в препятствовании свободному волеизъявлению граждан и отмывании денег в особо крупных размерах, объявил Следственный комитет Армении.
Генеральная прокуратура предварительно направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о возбуждении уголовного дела и получила согласие на арест.
Блок "Сильная Армения", созданный главой группы компаний "Ташир", российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном, Кремль рассматривает как инструмент противодействия премьер-министру Николу Пашиняну, который взял курс на сближение с Евросоюзом и США. По данным The Insider, в Ереване работают представители СВР, ГРУ и ФСБ, а поддержка пророссийских политических сил перед выборами является одним из ключевых проектов москвы.
Напомним
В Армении стартовали парламентские выборы с участием 18 политических сил. Участки работают до 20:00, а подсчет голосов завершат утром 8 июня.
В ЦИК Армении призвали не надевать одежду с цифрами, отправляясь на голосование07.06.26, 09:38 • 2910 просмотров