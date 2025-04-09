Элина Свитолина победила Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала Australian Open со счетом 6:4, 6:1. Украинская теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победительницей матча Киз-Рибакина.
Элина Свитолина победила американку Кэролайн Доулгайд во втором круге Australian Open со счётом 6:1, 6:4. Даяна Ястремская также прошла в третий круг турнира, победив Данку Ковинич.
Новая почта запустила проект "Играй за Украину" с амбассадоркой Элиной Свитолиной для объединения украинцев. Участники делятся личными историями побед и получают лимитированный мяч с автографом теннисистки.
31 июля украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, гребле, плавании, гимнастике, теннисе и боксе. Накануне сборная добилась успехов в теннисе и боксе, но завершила выступления в футболе.
Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024 чешке Барборе Крейчиковой. Марта Костюк одержала победу над Марией Саккари и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпиаде в Париже 30 июля. Ольга Харлан получила бронзовую медаль по фехтованию 29 июля, открыв счет наградам сборной Украины.
Элина Свитолина одержала волевую победу над Джессикой Пегулой со счетом 2:1 во втором раунде теннисного турнира Олимпиады-2024. В следующем раунде украинка встретится с чемпионкой Уимблдона 2024 Барборой Крейчиковой.
29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Играх в Париже. Медали разыграют в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой дебютный матч на Олимпийских играх, обыграв новозеландку Лулу Сун. В следующем раунде Костюк встретится с победительницей матча между Кларой Бюрель и Катериной Синяковой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила японку Моюку Учудзиму в первом раунде Олимпиады-2024. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Свитолиной за 62 минуты.
Во второй день Олимпиады-2024 в Париже украинские атлеты выступят в 10 дисциплинах. Среди них - гимнастика, дзюдо, стрельба, теннис, плавание и другие виды спорта.
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года впервые прошла на воде - реке Сене в Париже. В параде длиной 6 км приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.
140 украинских спортсменов будут соревноваться на Олимпиаде-2024 под лозунгом 'Воля к Победе'. Церемония открытия пройдет на лодках по Сене, а в Париже впервые будет работать украинский дом 'Volia Space'.
Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.
Украинская теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 20:30, Свитолина станет третьей украинкой, которой доверена эта почетная миссия.