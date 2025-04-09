Элина Свитолина

Олимпиада-2024 официально стартует в Париже: сколько спортсменов представят Украину, кто знаменосцы и какие новинки

140 украинских спортсменов будут соревноваться на Олимпиаде-2024 под лозунгом 'Воля к Победе'. Церемония открытия пройдет на лодках по Сене, а в Париже впервые будет работать украинский дом 'Volia Space'.