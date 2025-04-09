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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Элина Свитолина

Украинская теннисистка (род. 1994)
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Элина Свитолина победила Веронику Кудерметову в матче 1/8 финала Australian Open со счетом 6:4, 6:1. Украинская теннисистка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победительницей матча Киз-Рибакина.

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Олимпиада-2024: теннисистка Костюк смогла пробиться в 1/4 финала, а Свитолина вылетела

Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024 чешке Барборе Крейчиковой. Марта Костюк одержала победу над Марией Саккари и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

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Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 30 июля

Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпиаде в Париже 30 июля. Ольга Харлан получила бронзовую медаль по фехтованию 29 июля, открыв счет наградам сборной Украины.

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Элина Свитолина побеждает Пегулу на Олимпиаде-2024 и выходит в следующий раунд

Элина Свитолина одержала волевую победу над Джессикой Пегулой со счетом 2:1 во втором раунде теннисного турнира Олимпиады-2024. В следующем раунде украинка встретится с чемпионкой Уимблдона 2024 Барборой Крейчиковой.

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Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 29 июля

29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Играх в Париже. Медали разыграют в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.

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Олимпиада-2024: Марта Костюк выиграла дебютный матч

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой дебютный матч на Олимпийских играх, обыграв новозеландку Лулу Сун. В следующем раунде Костюк встретится с победительницей матча между Кларой Бюрель и Катериной Синяковой.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Олимпиаде

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила японку Моюку Учудзиму в первом раунде Олимпиады-2024. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Свитолиной за 62 минуты.

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Во второй день Олимпиады-2024 украинские спортсмены будут соревноваться в 10 видах спорта

Во второй день Олимпиады-2024 в Париже украинские атлеты выступят в 10 дисциплинах. Среди них - гимнастика, дзюдо, стрельба, теннис, плавание и другие виды спорта.

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В Париже стартовала церемония открытия Олимпийских игр-2024

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года впервые прошла на воде - реке Сене в Париже. В параде длиной 6 км приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.

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Олимпиада-2024 официально стартует в Париже: сколько спортсменов представят Украину, кто знаменосцы и какие новинки

140 украинских спортсменов будут соревноваться на Олимпиаде-2024 под лозунгом 'Воля к Победе'. Церемония открытия пройдет на лодках по Сене, а в Париже впервые будет работать украинский дом 'Volia Space'.

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Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Флаг Украины на открытии Олимпиады-2024 будет нести теннисистка Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 20:30, Свитолина станет третьей украинкой, которой доверена эта почетная миссия.

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