Первая ракетка Украины по теннису Марта Костюк провела дебютный матч в карьере на Олимпийских играх - по итогам двух сетов обыграла новозеландку Лулу Сун. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне спорт.

Детали

Костюк, которую в Париже также ожидают выступления в парном разряде, впервые встречалась с действующим лидером национального рейтинга Новой Зеландии.

По итогам двух сетов украинка обыграла Лулу Сун.

Итак, Костюк уверенно вышла во второй круг соревнований. Там украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния француженки Клары Бюрель и представительницы Чехии Катерины Синяковой. Они сыграют в воскресенье вечером.

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила японку Моюку Учудзиму в первом раунде Олимпиады-2024. Матч в пользу Свитолиной за 62 минуты.