В правительстве Украины осудили слова будущего главы МОК, Кирсти Ковентри, которая выступила за возвращение россиян на Олимпийские игры. Украина призывает к недопущению россиян к международным соревнованиям.
Джордж Форман, известный как Большой Джордж, умер в возрасте 76 лет. Легенда бокса выиграл олимпийское золото в 1968 году и стал самым старым чемпионом в тяжелом весе в возрасте 45 лет, выйдя на пенсию в 1997 году и рекламируя гриль-бестселлер.
Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 10-м президентом МОК, сменив Томаса Баха. Она станет первой женщиной на этом посту, получив 49 голосов в первом туре.
Бровары выделили 1,5 млн грн на поддержку олимпийцев и развитие спорта. Средства направят на компенсацию поездок спортсменов и помощь участникам Олимпийских и Паралимпийских игр.
Британский рекордсмен в толкании ядра Джефф Кейпс ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он был дважды самым сильным человеком мира, трижды самым сильным человеком Европы.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры из-за травм. Он поблагодарил болельщиков на 12 языках. Его последним турниром была Олимпиада-2024.
Единственная в Европе Детско-юношеская спортивная школа по ушу и единоборствам в Броварах воспитывает чемпионов мира и Европы. Основатель школы рассказывает о ее развитии, достижениях и поддержке местной власти.
Олег Кипер передал ключи от квартир олимпийским чемпионкам Елене Кравацкой и Алине Комащук. Помог купить жилье для спортсменок бизнесмен, который ранее приобрел квартиру для семьи погибшего фельдшера.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке сентябрьского номера Playboy Ukraine. Шестикратная олимпийская медалистка поделилась фото в Instagram, поблагодарив команду за реализацию проекта.
Кабмин установил размеры вознаграждений для спортсменов и тренеров за 4-6 места на Олимпиаде-2024 в Париже. За 4 место - 250 тыс. грн, за 5-е - 200 тыс. грн, за 6-е - 150 тыс. грн.
Роуз Харви финишировала 78-й на Олимпиаде-2024, пробежав марафон со стрессовым переломом бедренной кости. Спортсменка чувствовала боль, но решила завершить дистанцию, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту.
Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.
Мурази Мчедлидзе потерпел поражение в борьбе за бронзовую медаль Олимпиады-2024 по вольной борьбе. Украинец проиграл азербайджанцу Магомедхану Магомедову со счетом 0:10, завершив выступления Украины на Играх.
11 августа на Олимпиаде в Париже выступит один украинский спортсмен в вольной борьбе. Церемония закрытия Игр начнется в 22:00, Украина занимает 21 место в медальном зачете с 12 наградами.
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в финал Олимпийских игр в Париже в каноэ-двойках. Украинки финишировали третьими в четвертьфинале, финальный заезд состоится в 13:40.
Президент Украины выразил благодарность Парвизу Насибову за серебряную и Жану Беленюку за бронзовую медали по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже. Зеленский отметил, что такие результаты вдохновляют.
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. После поединка он станцевал гопак и снял борцовки, что означает завершение его спортивной карьеры.
Анастасию Рыбачок заставили отказаться от лодки с надписью 'I am Ukrainian' на Олимпиаде-2024. Из-за скандала в СМИ спортсменке запретили выступать на этой лодке, поэтому она одолжила другую у напарницы.
Украинская мужская команда по байдарке-четверке прошла в финал А на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Париже. Финал с участием украинцев состоится в 14:50 по местному времени.
8 августа украинские олимпийцы выступят в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Накануне Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу.
Боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории 80 кг. Украина занимает 17-е место в медальном зачете с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами.
Украинская спортсменка Мария Повх прошла в полуфинал Олимпиады-2024 по гребле на байдарке-одиночке на 500 м. В четвертьфинале она финишировала третьей со временем 1:52.09, полуфинал состоится 10 августа.
Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже. Беленюк победил в весе до 87 кг, а Насибов - в весе до 67 кг.
27-летний Мариус Борг Хойби обвиняется в нанесении телесных повреждений женщине в Осло. Его продержали под стражей 30 часов и отпустили до суда, а кронпринцесса отложила поездку на Олимпиаду в Париж.
На 11-й день Олимпиады-2024 украинцы соревновались в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике. Сборная Украины имеет 7 медалей и занимает 18-е место в медальном зачете.
Шведский легкоатлет Арманд Дуплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже, преодолев высоту 6. 25 м. Это вторая олимпийская победа 24-летнего спортсмена.
Французская прокуратура закрыла дело о повреждении оптоволоконных кабелей в фан-зоне Олимпиады-2024 возле Венсенского замка. Оказалось, что причиной повреждений была ласка, а не диверсия.
Святой Престол выразил сожаление по поводу "оскорбительных сцен" на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Ватикан призвал к уважению религиозных убеждений и ограничению свободы выражения мнения.
Украинский гимнаст Илья Ковтун получил серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года в упражнениях на параллельных брусьях. Спортсмен получил 15,5 балла за свое выступление, о чем сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.
Украинский спортсмен Павел Коростылев финишировал пятым в финале Олимпийских игр-2024 в Париже по скоростной стрельбе из пистолета на 25 м. Он набрал 16 очков, а золото завоевал китаец Ли Юэхун с 32 очками.