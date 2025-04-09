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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26136 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве Украины осудили слова будущего главы МОК, Кирсти Ковентри, которая выступила за возвращение россиян на Олимпийские игры. Украина призывает к недопущению россиян к международным соревнованиям.

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Легенда бокса Джордж Форман умер в возрасте 76 лет

Джордж Форман, известный как Большой Джордж, умер в возрасте 76 лет. Легенда бокса выиграл олимпийское золото в 1968 году и стал самым старым чемпионом в тяжелом весе в возрасте 45 лет, выйдя на пенсию в 1997 году и рекламируя гриль-бестселлер.

спорт • 22 марта, 08:00 • 29733 просмотра

Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК

Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 10-м президентом МОК, сменив Томаса Баха. Она станет первой женщиной на этом посту, получив 49 голосов в первом туре.

спорт • 20 марта, 18:23 • 22470 просмотра
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Бровары выделили 1,5 млн грн на поддержку олимпийцев и развитие спорта. Средства направят на компенсацию поездок спортсменов и помощь участникам Олимпийских и Паралимпийских игр.

Общество • 31 октября, 13:19 • 152683 просмотра

Умер Джеффри Кейпс: легенда британского спорта, дважды признанный самым сильным человеком в мире

Британский рекордсмен в толкании ядра Джефф Кейпс ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он был дважды самым сильным человеком мира, трижды самым сильным человеком Европы.

спорт • 24 октября, 09:48 • 15310 просмотра

Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры из-за травм. Он поблагодарил болельщиков на 12 языках. Его последним турниром была Олимпиада-2024.

спорт • 10 октября, 15:23 • 17030 просмотра
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе Детско-юношеская спортивная школа по ушу и единоборствам в Броварах воспитывает чемпионов мира и Европы. Основатель школы рассказывает о ее развитии, достижениях и поддержке местной власти.

спорт • 7 октября, 12:28 • 171563 просмотра

Кипер передал олимпийским чемпионкам из Одесской области ключи от квартир

Олег Кипер передал ключи от квартир олимпийским чемпионкам Елене Кравацкой и Алине Комащук. Помог купить жилье для спортсменок бизнесмен, который ранее приобрел квартиру для семьи погибшего фельдшера.

Общество • 2 октября, 19:10 • 25840 просмотра

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке сентябрьского номера Playboy Ukraine. Шестикратная олимпийская медалистка поделилась фото в Instagram, поблагодарив команду за реализацию проекта.

УНН Lite • 20 сентября, 17:58 • 105589 просмотра

Спортсмены, занявшие с 4 по 6 место на Олимпиаде в Париже, получат по 250-150 тыс. грн - Кабмин

Кабмин установил размеры вознаграждений для спортсменов и тренеров за 4-6 места на Олимпиаде-2024 в Париже. За 4 место - 250 тыс. грн, за 5-е - 200 тыс. грн, за 6-е - 150 тыс. грн.

спорт • 20 сентября, 12:14 • 13415 просмотра

Олимпиада в Париже: британская бегунья преодолела олимпийский марафон со сломанной ногой

Роуз Харви финишировала 78-й на Олимпиаде-2024, пробежав марафон со стрессовым переломом бедренной кости. Спортсменка чувствовала боль, но решила завершить дистанцию, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту.

Новости Мира • 14 августа, 18:10 • 27582 просмотра

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.

спорт • 12 августа, 07:54 • 38295 просмотра

Украинский борец Мчедлидзе проиграл бронзовую схватку на Олимпиаде-2024

Мурази Мчедлидзе потерпел поражение в борьбе за бронзовую медаль Олимпиады-2024 по вольной борьбе. Украинец проиграл азербайджанцу Магомедхану Магомедову со счетом 0:10, завершив выступления Украины на Играх.

спорт • 11 августа, 11:00 • 27420 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 11 августа

11 августа на Олимпиаде в Париже выступит один украинский спортсмен в вольной борьбе. Церемония закрытия Игр начнется в 22:00, Украина занимает 21 место в медальном зачете с 12 наградами.

спорт • 11 августа, 04:22 • 32058 просмотра

Украинки Лузан и Рыбачок вышли в финал Олимпиады-2024 по каноэ-двойкам

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в финал Олимпийских игр в Париже в каноэ-двойках. Украинки финишировали третьими в четвертьфинале, финальный заезд состоится в 13:40.

спорт • 9 августа, 08:59 • 19175 просмотра

Спасибо за характер и силу: Зеленский отреагировал на победные выступления Насибова и Беленюка на Олимпиаде

Президент Украины выразил благодарность Парвизу Насибову за серебряную и Жану Беленюку за бронзовую медали по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже. Зеленский отметил, что такие результаты вдохновляют.

спорт • 8 августа, 18:37 • 32268 просмотра

Станцевал победный гопак на Олимпиаде и снял свои борцовки: Беленюк эффектно намекнул на завершение спортивной карьеры

Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. После поединка он станцевал гопак и снял борцовки, что означает завершение его спортивной карьеры.

спорт • 8 августа, 18:19 • 30856 просмотра

Рыбачок была вынуждена отказаться от лодки с залепленной надписью "I am Ukrainian": возникла путаница с участием ICF

Анастасию Рыбачок заставили отказаться от лодки с надписью 'I am Ukrainian' на Олимпиаде-2024. Из-за скандала в СМИ спортсменке запретили выступать на этой лодке, поэтому она одолжила другую у напарницы.

спорт • 8 августа, 14:10 • 18856 просмотра

Украинская мужская байдарка-четверка вышла в финал Олимпиады-2024

Украинская мужская команда по байдарке-четверке прошла в финал А на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Париже. Финал с участием украинцев состоится в 14:50 по местному времени.

спорт • 8 августа, 10:20 • 17384 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 8 августа

8 августа украинские олимпийцы выступят в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Накануне Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу.

спорт • 8 августа, 06:19 • 17142 просмотра

Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

Боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории 80 кг. Украина занимает 17-е место в медальном зачете с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами.

спорт • 8 августа, 01:10 • 23227 просмотра

Украинка Мария Повх выходит в полуфинал Олимпиады по гребле на байдарках

Украинская спортсменка Мария Повх прошла в полуфинал Олимпиады-2024 по гребле на байдарке-одиночке на 500 м. В четвертьфинале она финишировала третьей со временем 1:52.09, полуфинал состоится 10 августа.

спорт • 7 августа, 11:55 • 15656 просмотра

Беленюк и Насибов вышли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже. Беленюк победил в весе до 87 кг, а Насибов - в весе до 67 кг.

спорт • 7 августа, 11:38 • 14965 просмотра

Старший сын кронпринцессы Норвегии был арестован после нападения на женщину

27-летний Мариус Борг Хойби обвиняется в нанесении телесных повреждений женщине в Осло. Его продержали под стражей 30 часов и отпустили до суда, а кронпринцесса отложила поездку на Олимпиаду в Париж.

Новости Мира • 7 августа, 08:54 • 19738 просмотра

Олимпийские игры. День 11: результаты выступлений украинцев за 6 августа

На 11-й день Олимпиады-2024 украинцы соревновались в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике. Сборная Украины имеет 7 медалей и занимает 18-е место в медальном зачете.

спорт • 6 августа, 19:20 • 22263 просмотра

Шведский легкоатлет на Олимпийских играх-2024 установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арманд Дуплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже, преодолев высоту 6. 25 м. Это вторая олимпийская победа 24-летнего спортсмена.

спорт • 5 августа, 20:42 • 23254 просмотра

Повреждение оптоволоконных кабелей в фан-зоне на окраинах Парижа: виновницей оказалась ласка

Французская прокуратура закрыла дело о повреждении оптоволоконных кабелей в фан-зоне Олимпиады-2024 возле Венсенского замка. Оказалось, что причиной повреждений была ласка, а не диверсия.

Новости Мира • 5 августа, 16:49 • 21081 просмотра

В Ватикане отреагировали на "Святой ужин" на Олимпиаде: выразили печаль и сожаление

Святой Престол выразил сожаление по поводу "оскорбительных сцен" на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Ватикан призвал к уважению религиозных убеждений и ограничению свободы выражения мнения.

Культура • 5 августа, 16:00 • 19257 просмотра

Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях

Украинский гимнаст Илья Ковтун получил серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года в упражнениях на параллельных брусьях. Спортсмен получил 15,5 балла за свое выступление, о чем сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

спорт • 5 августа, 10:29 • 67176 просмотра

Украинец Коростылев занял 5-е место в стрельбе на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен Павел Коростылев финишировал пятым в финале Олимпийских игр-2024 в Париже по скоростной стрельбе из пистолета на 25 м. Он набрал 16 очков, а золото завоевал китаец Ли Юэхун с 32 очками.

спорт • 5 августа, 10:00 • 14749 просмотра