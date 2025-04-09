Олимпийские игры

Беленюк и Насибов вышли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже. Беленюк победил в весе до 87 кг, а Насибов - в весе до 67 кг.