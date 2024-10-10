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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 15:23  •  5221 просмотра

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры из-за травм. Он поблагодарил болельщиков на 12 языках. Его последним турниром была Олимпиада-2024.

Испанский теннисист выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что вынужден покинуть большой спорт из-за травм, пишет УНН.

Последние годы для меня были достаточно непростыми, особенно последние два. Не думаю, что могу больше играть без каких-то ограничений. Конечно, это довольно сложное решение, которое потребовало некоторого времени. Но в жизни все имеет свое начало и конец. И я думаю, что настало подходящее время, чтобы закончить карьеру, которая была настолько длительной и успешной, чем я мог себе представить

- сказал Рафаэль Надаль.

В прощальном посте он на 12 языках поблагодарил болельщиков, обратившись к ним на испанском и каталанском, английском, французском, итальянском, китайском, арабском, иврите, португальском, немецком, шведском и сербском.

Добавим

Последним турниром, в котором принимал участие испанец, была Олимпиада-2024. Надаль завершил выступления на Играх во втором круге, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Из-за мышечной травмы, полученной в Брисбене, он снялся с Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Рафаэль Надаль впервые с 2005 года покинул список топ-10 первых ракеток мира21 марта 2023, 13:26 • 699019 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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