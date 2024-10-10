Тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

Іспанcький тенісист виклав в соцмережі відео, в якому розповів, що вимушений покинути великий спорт через травми, пише УНН.

Останні роки для мене були досить непростими, особливо останні два. Не думаю, що можу більше грати без якихось обмежень. Звичайно, це досить складне рішення, яке потребувало деякого часу. Але у житті все має свій початок та кінець. І я гадаю, що настав слушний час, щоб закінчити кар'єру, яка була настільки тривалою та успішною, ніж я міг собі уявити