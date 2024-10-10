Тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
Іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри через травми. Він подякував уболівальникам 12 мовами. Його останнім турніром була Олімпіада-2024.
Іспанcький тенісист виклав в соцмережі відео, в якому розповів, що вимушений покинути великий спорт через травми, пише УНН.
Останні роки для мене були досить непростими, особливо останні два. Не думаю, що можу більше грати без якихось обмежень. Звичайно, це досить складне рішення, яке потребувало деякого часу. Але у житті все має свій початок та кінець. І я гадаю, що настав слушний час, щоб закінчити кар'єру, яка була настільки тривалою та успішною, ніж я міг собі уявити
В прощальному пості він 12 мовами подякував уболівальникам, звернувшись до них іспанською і каталанською, англійською, французькою, італійською, китайською, арабською, івритом, португальською, німецькою, шведськоюта сербською.
Додамо
Останнім турніром, в якому брав участь іспанець, була Олімпіада-2024. Надаль завершив виступи на Іграх у другому колі, де програв сербу Новаку Джоковичу.
Через м'язову травму, отриману в Брісбені, він знявся з Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.
Рафаель Надаль вперше з 2005 року покинув список топ-10 перших ракеток світу21.03.23, 15:26 • 699118 переглядiв