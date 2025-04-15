Масові протести у Сербії: тисячі людей вийшли на вулиці через трагедію на вокзалі

У сербському місті Ніш десятки тисяч людей вшанували пам'ять 15 загиблих під час обвалу даху на вокзалі. Студенти та інші громадяни протестують проти корупції, яка призвела до трагедії.