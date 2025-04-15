$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 1584 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4866 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29485 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160212 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138557 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141538 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136091 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135965 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196699 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 1496 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 1240 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17650 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27288 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9220 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13862 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15698 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111294 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112817 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Сербія

Новини по темi

У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2787 перегляди

Глава уряду Румунії закликає ексрадника Віктора Понта зняти свою кандидатуру з президентських виборів

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.

Новини Світу • 11 квітня, 15:26 • 11037 перегляди

"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11286 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9150 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7906 перегляди

Вучич пообіцяв Сербії новий уряд на чолі з ендокринологом без політичного досвіду

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що до 18 квітня буде сформовано новий уряд на чолі з ендокринологом Джуро Мацутом. Очікується, що Мацут обійматиме посаду до 2027 року.

Новини Світу • 7 квітня, 06:15 • 4145 перегляди

Сенсація в Маямі: 19-річний Меншик переміг Джоковича на турнірі ATP 1000

Якуб Меншик, 54-та ракетка турніру, здолав Новака Джоковича у фіналі ATP 1000 в Маямі. Це зіпсувало сербу шанс здобути 100-й титул.

Спорт • 31 березня, 09:19 • 21263 перегляди

На лідера боснійських сербів Додіка видали міжнародний ордер на арешт

Суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.

Новини Світу • 28 березня, 11:00 • 23351 перегляди

Прем'єр Косова став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за президента Латвії

Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.

Новини Світу • 26 березня, 19:07 • 18063 перегляди

Водійські права у ЄС: нові правила, покарання та зміни для водіїв

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

Новини Світу • 26 березня, 10:01 • 42441 перегляди

На тлі рекордних протестів у Сербії, лідери ЄС закликають президента Вучича зважиться на докорінні реформи

Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12432 перегляди

російські шпигуни допомагають придушувати протести в Сербії - віцепрем'єр країни

Заступник прем'єр-міністра Сербії заявив, що російські розвідслужби допомагають владі Белграда реагувати на антиурядові протести. Він висловив вдячність за підтримку у боротьбі з кольоровими революціями.

Політика • 21 березня, 23:47 • 14601 перегляди

Україна може приєднатися до ЄС раніше за країни Балкан - президент Литви

Президент Литви заявив, що Україна може завершити процедуру вступу до ЄС до 2030 року, випередивши країни Західних Балкан, такі як Сербія та Чорногорія. Все залежить від зобов’язань.

Політика • 20 березня, 11:37 • 13692 перегляди

Уряд Сербії на чолі з прем'єром Вучевичем відправлено у відставку

Парламент Сербії відправив у відставку уряд Вучевича після студентських протестів, спричинених обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Розпочинається 30-денний період для формування нового уряду.

Новини Світу • 19 березня, 11:28 • 40948 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.

Новини Світу • 16 березня, 18:01 • 28650 перегляди

У Сербії водій BMW в'їхав у натовп під час акції протесту: троє людей постраждали

Під час акції протесту в Белграді водій BMW збив трьох людей, протягнувши жінку на капоті. Поліція затримала винуватця, постраждалі в лікарні.

Новини Світу • 15 березня, 11:42 • 17434 перегляди

"Останнє слово за Угорщиною": Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.

Політика • 14 березня, 08:59 • 15189 перегляди

Сербія відкликала підтримку резолюції ООН щодо засудження агресії рф проти України

Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН щодо агресії рф проти України, змінивши його на "утрималася". Міністр закордонних справ Сербії заявив про адаптацію до геополітичних змін.

Політика • 12 березня, 20:47 • 15090 перегляди

У Сербії протестувальники заблокували національне радіо і телебачення

Сотні демонстрантів заблокували будівлю державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий назвав мітингарів "натовпом". Протести поширилися на телестанції у Воєводині та Крагуєваці.

Новини Світу • 11 березня, 12:34 • 15427 перегляди

Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили газ в парламенті: поранено три людини

Опозиційні депутати Сербії влаштували протест у парламенті, кинувши димові шашки та розпиливши газ. Троє депутатів постраждали, одна з них у критичному стані після інсульту.

Новини Світу • 4 березня, 12:19 • 15673 перегляди

Масові протести у Сербії: тисячі людей вийшли на вулиці через трагедію на вокзалі

У сербському місті Ніш десятки тисяч людей вшанували пам'ять 15 загиблих під час обвалу даху на вокзалі. Студенти та інші громадяни протестують проти корупції, яка призвела до трагедії.

Новини Світу • 2 березня, 00:27 • 107691 перегляди

Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.

Політика • 25 лютого, 08:29 • 32055 перегляди

Подолала висоту в 2 метри: Магучіх здобула золото легкоатлетичного турніру у Словаччині

Ярослава Магучіх перемогла на турнірі Banskobystricka latka з результатом 2. 01 м. Це перший стрибок за 2 метри у жіночих змаганнях цього сезону та друга поспіль перемога українки на світовому турі.

Спорт • 18 лютого, 20:59 • 33449 перегляди

У Сербії студенти вийшли на новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.

Новини Світу • 15 лютого, 15:20 • 25430 перегляди

Швейцарська розвідка виявила нові схеми росії для закупівлі санкційних товарів

Федеральна розвідка Швейцарії виявила спроби росії придбати підсанкційні товари через треті країни. Основними посередниками виступають Туреччина, Сербія, Індія, країни Центральної Азії та Китай.

Економіка • 9 лютого, 09:23 • 40033 перегляди

У кортежі президента Сербії відпало колесо під час руху: відео інциденту

Автомобіль з кортежу президента Сербії Вучича втратив колесо під час руху, що зафіксувала камера відеореєстратора. Охорона швидко відреагувала, постраждалих немає, причини інциденту розслідуються.

Новини Світу • 9 лютого, 00:41 • 36162 перегляди

Смертельне обвалення навісу залізничного вокзалу в Нові Сад: експерти виявили "оглушливу корупцію"

Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.

Новини Світу • 6 лютого, 11:32 • 26554 перегляди

Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні

Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.

Новини Світу • 29 січня, 10:00 • 22903 перегляди

Прем’єр Сербії Вучевич оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про свою відставку під час позачергової пресконференції. Рішення приймається на тлі двомісячних студентських протестів через трагедію на вокзалі в Нові-Саді.

Новини Світу • 28 січня, 10:20 • 27093 перегляди