Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що до 18 квітня буде сформовано новий уряд на чолі з ендокринологом Джуро Мацутом. Очікується, що Мацут обійматиме посаду до 2027 року.
Якуб Меншик, 54-та ракетка турніру, здолав Новака Джоковича у фіналі ATP 1000 в Маямі. Це зіпсувало сербу шанс здобути 100-й титул.
Суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.
Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.
Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.
Заступник прем'єр-міністра Сербії заявив, що російські розвідслужби допомагають владі Белграда реагувати на антиурядові протести. Він висловив вдячність за підтримку у боротьбі з кольоровими революціями.
Президент Литви заявив, що Україна може завершити процедуру вступу до ЄС до 2030 року, випередивши країни Західних Балкан, такі як Сербія та Чорногорія. Все залежить від зобов’язань.
Парламент Сербії відправив у відставку уряд Вучевича після студентських протестів, спричинених обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Розпочинається 30-денний період для формування нового уряду.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.
Під час акції протесту в Белграді водій BMW збив трьох людей, протягнувши жінку на капоті. Поліція затримала винуватця, постраждалі в лікарні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.
Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН щодо агресії рф проти України, змінивши його на "утрималася". Міністр закордонних справ Сербії заявив про адаптацію до геополітичних змін.
Сотні демонстрантів заблокували будівлю державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий назвав мітингарів "натовпом". Протести поширилися на телестанції у Воєводині та Крагуєваці.
Опозиційні депутати Сербії влаштували протест у парламенті, кинувши димові шашки та розпиливши газ. Троє депутатів постраждали, одна з них у критичному стані після інсульту.
У сербському місті Ніш десятки тисяч людей вшанували пам'ять 15 загиблих під час обвалу даху на вокзалі. Студенти та інші громадяни протестують проти корупції, яка призвела до трагедії.
Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.
Ярослава Магучіх перемогла на турнірі Banskobystricka latka з результатом 2. 01 м. Це перший стрибок за 2 метри у жіночих змаганнях цього сезону та друга поспіль перемога українки на світовому турі.
Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.
Федеральна розвідка Швейцарії виявила спроби росії придбати підсанкційні товари через треті країни. Основними посередниками виступають Туреччина, Сербія, Індія, країни Центральної Азії та Китай.
Автомобіль з кортежу президента Сербії Вучича втратив колесо під час руху, що зафіксувала камера відеореєстратора. Охорона швидко відреагувала, постраждалих немає, причини інциденту розслідуються.
Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.
Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про свою відставку під час позачергової пресконференції. Рішення приймається на тлі двомісячних студентських протестів через трагедію на вокзалі в Нові-Саді.