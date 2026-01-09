Завод у Сербії отримав першу нафту після скасування санкцій США - Reuters

$42.990.27
15:56 • 4788 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 11531 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 13350 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 13278 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 14952 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11466 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 11762 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 8050 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12484 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13295 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Автори
Про агентство
Контакти
Архів

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольстваPhoto9 січня, 07:59 • 5946 перегляди
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманихVideo9 січня, 08:12 • 9246 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 27318 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 5774 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 4754 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 4478 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 55481 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 83840 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 58009 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 80594 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57242 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 59736 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81462 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 99917 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140544 перегляди
Завод у Сербії отримав першу нафту після скасування санкцій США - Reuters

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сербська компанія NIS, контрольована "Газпром нафтою", отримала перші партії нафти для НПЗ у Панчеві. Це дозволить заводу працювати щонайменше дев'ять днів на повну потужність.

Завод у Сербії отримав першу нафту після скасування санкцій США - Reuters

Сербська нафтова компанія NIS, контрольний пакет акцій якої належить російському "Газпром нафта", отримала перші партії сирої нафти, необхідні для запуску єдиного нафтопереробного заводу країни в Панчеві. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Доставка відбувається через Хорватський Адріатичний трубопровід (JANAF) - єдиний маршрут для постачання сирої нафти до Сербії, яка не має виходу до моря.

Перший вантаж вагою 85 000 тонн іракської нафти з Кіркука вже зберігається на терміналі Омішаль у Хорватії. NIS також забезпечила меншу партію лівійської нафти Es Sider, яка надійде пізніше в січні.

За розрахунками, ці обсяги дозволять нафтопереробному заводу працювати щонайменше дев’ять днів на повну потужність.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що завод запрацює 17-18 січня, а виробництво почнеться 25-26 січня.

США тимчасово зупинили санкції проти NIS до 23 січня, щоб дати компанії можливість перевезти міжнародні вантажі. Крім того, США дали час до 24 березня для переговорів щодо продажу російських акцій NIS угорській компанії MOL.

Сербія схвалила переговори про продаж підсанкційної компанії NIS угорській MOL25.12.25, 16:17 • 3530 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Александар Вучич
Ірак
Лівія
Сербія
Хорватія
Сполучені Штати Америки