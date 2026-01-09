Завод в Сербии получил первую нефть после отмены санкций США - Reuters
Сербская компания NIS, контролируемая "Газпром нефтью", получила первые партии нефти для НПЗ в Панчево. Это позволит заводу работать как минимум девять дней на полную мощность.
Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефть", получила первые партии сырой нефти, необходимые для запуска единственного нефтеперерабатывающего завода страны в Панчево. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Доставка осуществляется через Хорватский Адриатический трубопровод (JANAF) - единственный маршрут для поставок сырой нефти в Сербию, не имеющую выхода к морю.
Первый груз весом 85 000 тонн иракской нефти из Киркука уже хранится на терминале Омишаль в Хорватии. NIS также обеспечила меньшую партию ливийской нефти Es Sider, которая поступит позже в январе.
По расчетам, эти объемы позволят нефтеперерабатывающему заводу работать не менее девяти дней на полную мощность.
Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что завод заработает 17-18 января, а производство начнется 25-26 января.
США временно приостановили санкции против NIS до 23 января, чтобы дать компании возможность перевезти международные грузы. Кроме того, США дали время до 24 марта для переговоров о продаже российских акций NIS венгерской компании MOL.
