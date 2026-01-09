Завод в Сербии получил первую нефть после отмены санкций США - Reuters

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 5302 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 12068 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 13796 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 13603 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 15250 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11613 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11861 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 8162 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12530 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13326 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.5м/с
78%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 9702 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 27587 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации13:57 • 6266 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений15:08 • 5194 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 4926 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 4970 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 55716 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 84087 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 58213 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 80780 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Львовская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 57336 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 59829 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 81543 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99996 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 140618 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Завод в Сербии получил первую нефть после отмены санкций США - Reuters

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Сербская компания NIS, контролируемая "Газпром нефтью", получила первые партии нефти для НПЗ в Панчево. Это позволит заводу работать как минимум девять дней на полную мощность.

Завод в Сербии получил первую нефть после отмены санкций США - Reuters

Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефть", получила первые партии сырой нефти, необходимые для запуска единственного нефтеперерабатывающего завода страны в Панчево. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доставка осуществляется через Хорватский Адриатический трубопровод (JANAF) - единственный маршрут для поставок сырой нефти в Сербию, не имеющую выхода к морю.

Первый груз весом 85 000 тонн иракской нефти из Киркука уже хранится на терминале Омишаль в Хорватии. NIS также обеспечила меньшую партию ливийской нефти Es Sider, которая поступит позже в январе.

По расчетам, эти объемы позволят нефтеперерабатывающему заводу работать не менее девяти дней на полную мощность.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что завод заработает 17-18 января, а производство начнется 25-26 января.

США временно приостановили санкции против NIS до 23 января, чтобы дать компании возможность перевезти международные грузы. Кроме того, США дали время до 24 марта для переговоров о продаже российских акций NIS венгерской компании MOL.

Сербия одобрила переговоры о продаже подсанкционной компании NIS венгерской MOL25.12.25, 16:17 • 3530 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Reuters
Александр Вучич
Ирак
Ливия
Сербия
Хорватия
Соединённые Штаты