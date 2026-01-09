Завод в Сербии получил первую нефть после отмены санкций США - Reuters

Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефть", получила первые партии сырой нефти, необходимые для запуска единственного нефтеперерабатывающего завода страны в Панчево. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доставка осуществляется через Хорватский Адриатический трубопровод (JANAF) - единственный маршрут для поставок сырой нефти в Сербию, не имеющую выхода к морю.

Первый груз весом 85 000 тонн иракской нефти из Киркука уже хранится на терминале Омишаль в Хорватии. NIS также обеспечила меньшую партию ливийской нефти Es Sider, которая поступит позже в январе.

По расчетам, эти объемы позволят нефтеперерабатывающему заводу работать не менее девяти дней на полную мощность.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что завод заработает 17-18 января, а производство начнется 25-26 января.

США временно приостановили санкции против NIS до 23 января, чтобы дать компании возможность перевезти международные грузы. Кроме того, США дали время до 24 марта для переговоров о продаже российских акций NIS венгерской компании MOL.

